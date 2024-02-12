❗ Утвердили новые коды для 6-НДФЛ

Опубликован приказ ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/3@ с кодами доходов и вычетов для НДФЛ.
Коды доходов такие:
2017 – суточные или полевое довольствие сотрудника с разъездным характером работы, и работающим в полевых условиях, а также надбавки вахтовикам в размерах, превышающих 700 рублей в день на территории РФ и 2 500 рублей в день за пределами РФ;
2018 – компенсация дистанционным работникам, в сумме, превышающей 35 рублей в день (при отсутствии документально подтвержденных расходов).
Также уточнили описание кодов стандартного вычета на детей.
Поправки заработают в силу с 20 февраля 2024 года.
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