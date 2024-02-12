❗ Утвердили новые коды для 6-НДФЛ

Зарядитесь мотивацией и позитивом на весь год! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Знаете, где лучше всего заводить знакомства? На профессиональных конференциях! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», встретьтесь с коллегами со всей страны, которые говорят с вами на одном языке. Заведете новые интересные знакомства и деловые контакты! Расскажем подробней, что мы подготовили для вас.