У взносов на травматизм другой строк уплаты. Не перепутайте!

Напомним, что этот взнос не входит в ЕНП и платить его надо не в ФНС, а в СФР.

Реквизиты для уплаты этих взносов в каждом регионе – свои. Их можно найти на сайте СФР.

КБК – 79710212000061000160.

Статус плательщика в платежке – 08.

Образец платежки смотрите здесь.

Почти все налоги и взносы в 2024 году уплачиваются через ЕНП. Но есть исключения. Аналогично и с отчетностью — не все отчеты сдаются 25 числа, а есть налоги по которым декларации не сдаются вообще.

При этом налоговой неважно в курсе вы таких нюансов или нет, если сдать отчет невовремя или опоздать с уплатой налога, будет штраф.

Если вы только начали работать в бухгалтерии или вы — ИП и ведете учет самостоятельно, вам нужно убедиться, что вы знакомы со всеми последними изменениями в НК и правилами уплаты и сдачи отчетности.

….