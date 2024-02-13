Как получить социальный вычет по НДФЛ при благотворительности

По нормам ГК пожертвование – это дарение вещи или права в общеполезных целях. Вещь – это деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.
Пожертвование может быть совершено различными способами:
перечислением денег;
передачей имущества (автомобиля, оргтехники и т. д.).
Если пожертвование идет путем передачи имущества, то для соцвычета надо учитывать фактические расходы на приобретение этого имущества, которые должны быть документально подтверждены, поясняют налоговики.
Право на социальный вычет есть, если пожертвования направлялись в некоммерческие, благотворительные, религиозные организации.
Заявить вычет можно в декларации 3-НДФЛ в течение 3 лет.
Нужны такие документы:
копии платежных документов (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т. п.);
копия договора на пожертвование, оказание благотворительной помощи. Если пожертвование идет в натуральной форме, то это должно быть прямо отражено в договоре с указанием рыночной цены имущества. К договору должен прилагаться акт приема-передачи пожертвования;
копии документов, подтверждающих статус организации-получателя (учредительные документы, лицензии).
Начать дискуссию