Как получить социальный вычет по НДФЛ при благотворительности

Расходы на благотворительность могут уменьшать налоговую базу по НДФЛ. Но сумма, с которой производится возврат налога, ограничена 25% полученного за год дохода.

По нормам ГК пожертвование – это дарение вещи или права в общеполезных целях. Вещь – это деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.

Пожертвование может быть совершено различными способами:

перечислением денег;

передачей имущества (автомобиля, оргтехники и т. д.).

Если пожертвование идет путем передачи имущества, то для соцвычета надо учитывать фактические расходы на приобретение этого имущества, которые должны быть документально подтверждены, поясняют налоговики.

Право на социальный вычет есть, если пожертвования направлялись в некоммерческие, благотворительные, религиозные организации.

Заявить вычет можно в декларации 3-НДФЛ в течение 3 лет.

Нужны такие документы: