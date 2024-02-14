⚡Внимание! Срок уплаты налога по УСН не зависит от даты сдачи декларации

Если упрощенец пораньше сдаст декларацию по УСН, это не обяжет его также досрочно платить налог.

Вопрос возник у посетителя нашего форума.

Напомним сроки для декларации и налога по УСН за 2023 год.

Налогоплательщик Срок сдачи декларации Срок уплаты налога Организация 25.03.2024 28.03.2024 ИП 25.04.2024 29.04.2024

Если ИП сейчас сдаст декларацию, то платить годовой налог, отраженный в строке 100 раздела 1, надо будет до 29 апреля.

Его можно уплатить и досрочно, но с ЕНС он спишется ровно в установленный срок. После подачи декларации не нужно подавать уведомление на налог!

Почти 80% предпринимателей, которые применяют УСН, хоть раз сталкивались с трудностями в заполнении и подаче декларации. А КУДиР большинство ИП вообще заполняет уже по окончании года. Вы знаете, что книгу учета доходов и расходов надо заполнять по новым правилам? А что фиксированные взносы за 2023 год могут «сгореть» как вычет, если не уменьшить на них налог прямо сейчас?

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