УСН

⚡Внимание! Срок уплаты налога по УСН не зависит от даты сдачи декларации

Если упрощенец пораньше сдаст декларацию по УСН, это не обяжет его также досрочно платить налог.
93 40

Вопрос возник у посетителя нашего форума.

Напомним сроки для декларации и налога по УСН за 2023 год.

Налогоплательщик

Срок сдачи декларации

Срок уплаты налога

Организация

25.03.2024

28.03.2024

ИП

25.04.2024

29.04.2024

Если ИП сейчас сдаст декларацию, то платить годовой налог, отраженный в строке 100 раздела 1, надо будет до 29 апреля.

Его можно уплатить и досрочно, но с ЕНС он спишется ровно в установленный срок. После подачи декларации не нужно подавать уведомление на налог!

Почти 80% предпринимателей, которые применяют УСН, хоть раз сталкивались с трудностями в заполнении и подаче декларации. А КУДиР большинство ИП вообще заполняет уже по окончании года. Вы знаете, что книгу учета доходов и расходов надо заполнять по новым правилам? А что фиксированные взносы за 2023 год могут «сгореть» как вычет, если не уменьшить на них налог прямо сейчас?

Для того, чтобы раз и навсегда разобраться со всеми подводными камнями в упрощенке, мы посвятили декларации отдельный блок на курсе «Главный бухгалтер на УСН» и подробно разбираемся с уплатой и учетом фиксированных взносов.

Вас ждет видеоразбор нюансов в работе с декларацией, реальные примеры заполнения декларации с нулевой ставкой, пониженной ставкой УСН 6%, переходным периодом, с торговым сбором, с уменьшением начисленных авансов и минимальным налогом.

Кроме этого, в конце блока вас ждет онлайн-встреча с преподавателем, где вы еще раз проговорите основные аспекты, зададите свои вопросы и получите рекомендации эксперта. 

Всего в курсе 72 урока и более 20 конспектов, вся информация в них соответствует нормам 2024 года. Вы будете знать, какие преимущества можно получить на упрощенке в новом году — уменьшите налог и не будете заполнять лишние страницы в книге учета доходов и расходов. 

Сейчас вы можете купить курс за 7 600 руб. вместо 28 600 руб.! Старт нового потока 15 февраля. Успейте записаться!

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Начать дискуссию

Общество

Цифра дня. Про День всех влюбленных

Уже не в моде: День святого Валентина утратил популярность в России, с каждым годом отмечают его все реже.

Цифра дня. Про День всех влюбленных
4

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

Торги на Мосбирже приостановлены

Московская биржа с 15:58 мск приостановила торги, о причинах пока не сообщается. Площадка сообщит, когда инвесторы смогут возобновить операции.

77
Общество

Том Круз встречается с Эльсиной Хайровой, дочкой бывшего главного налоговика Татарстана

Известный актер Том Круз заявил об отношениях с дочерью бывшего депутата и старшего налогового инспектора от Татарстана Рината Хайрова Эльсиной Хайровой.

1
75

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовые отношения

Малый и средний бизнес вернул численность сотрудников к доковидному уровню

Сейчас на предприятиях малого и среднего бизнеса работает 19,2 млн человек. Число предложений работодателей за год выросло на 47%, но число новых резюме на рынке труда стало меньше на 3%.

23
Зарплата

Какая минимальная зарплата должна быть в 2024 году. Не забудьте про районный коэффициент

С 2024 года установлен новый МРОТ – 19 242 руб., но есть еще минимальная зарплата (МЗП), которую могут устанавливать власти региона, а в северных районах действует особый коэффициент.

2
875
УСН

⚡Внимание! Срок уплаты налога по УСН не зависит от даты сдачи декларации

Если упрощенец пораньше сдаст декларацию по УСН, это не обяжет его также досрочно платить налог.

93

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

Лимит беспошлинных покупок в иностранных онлайн-магазинах могут снизить до 200-500 евро

Маркетплейсы, предприниматели и логистические компании настаивают на сохранении существующего лимита беспошлинных покупок. Сейчас он составляет 1 тысячу евро. Если порог снизят, то цены на товары могут вырасти на 5-15%.

20
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

Наша красная скрепка может теперь жить на вашей телефонной заставке! Наши дизайнеры решили сделать вам подарок и начали рисовать обои для телефонов. Хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой. Придумайте идею — получите заставку!

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»
10
156
Трудовые отношения

В 2024 году будут новые формы для отчетов работодателей в службу занятости

С 2024 года действует новый закон о занятости населения (от 12.12.2023 № 565-ФЗ) и, соответственно, – новые правила по отчетам работодателей в ЦЗН.

114
Банкротство

Банкротство стало на 34% эффективнее. Кредиторам удовлетворили требования на 394 млрд рублей

Суды удовлетворили 51% заявлений кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности. Требования к должникам сократились на 25%, до 5,6 трлн.

37
Кредитование

Центробанк хочет ввести лимиты на покупки в рассрочку

Для BNPL-сервисов с бесплатной рассрочкой создадут отдельный реестр операторов, для них ЦБ установит требования, чтобы защитить права потребителей. Платные рассрочки приравняют к потребительским кредитам.

68
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Управленческий учет

Предупредить и обезвредить: цели и средства управления изменениями

Создать проект — половина дела. Даже если сам процесс проектирования прошел «на ура» — еще не значит, что в ходе реализации не возникнет неожиданностей: от них не застрахован ни один исполнитель. И когда возникает объективная необходимость урегулирования изменений, ожидаемый итог начатой работы может быть поставлен под угрозу срыва либо угрожать издержками.

Предупредить и обезвредить: цели и средства управления изменениями
24

Разборы законов

1 162
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Уведомление по ЕНП

Кому в феврале сдавать пять уведомлений по ЕНП

Ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП – 26 февраля. Кто-то сдает два уведомления, а кто-то – пять. Смотрите список.

236
Логотип РУС
РУС
Банки

21 банк в России с работающими SWFT-переводами: условия и комиссии

Прежде чем бежать в банк, позвоните в него и уточните нюансы. Обратите внимание, что некоторые банки могут только принимать доллары, но не могут их переводить на другие долларовые счета. Также некоторые банки работают не со всеми странами по долларовым операциям. Поэтому правильно задавайте вопрос сотруднику банка, а то он может вас неправильно понять.

51
Отчетность в СФР

Кто должен сдать ЕФС-1 в феврале 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 26 февраля, но в связи с изменением правил и появлением новых кодов, случаев, когда надо сдать отчет, стало больше. Кроме того, при приемах, увольнениях, заключении и расторжении договоров ГПХ сдать отчет нужно в другие сроки.

4,3 тыс.
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Ипотека

😂Мне 35, у меня ипотека на четверть века! Жестокая реальность

Коллеги, приближается обеденный перерыв, с чем нас всех и поздравляю! Нашла потрясающий видео ролик. Про всех нас! Не поленитесь, включите наушники, если вы в офисе, не пожалеете! А еще обсудим кредиты.

17
240
Самозанятые

ФНС усилила контроль за трудоустройством самозанятых

Налоговиков интересует характер взаимодействия с сотрудниками, которые платят налог на профессиональный доход, а также то, как фирма находит самозанятых.

191
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Зарплата

Индексация зарплаты 2024: нужно ли поднимать оклад, если это не прописано в трудовом договоре

Закон требует повышать персоналу оклад в соответствии с уровнем цен на товары и услуги. Но что делать, если у компании не хватает на индексацию финансов? Можно ли обойти ТК без проблем с проверяющими органами.

Индексация зарплаты 2024: нужно ли поднимать оклад, если это не прописано в трудовом договоре
222

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

Банки отклоняют две из трех заявок на получение кредитов

Из-за ограничений Центробанка финансовые организации стали чаще отказывать клиентам в предоставлении необеспеченных потребительских займов.

61
Бухгалтеры

Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

Мы обновили сервис Клерк.Консультации и чтобы вы оценили, насколько круче он стал, мы предлагаем вам новый тариф — одна консультация за 1500 рублей.

1
390