Авиакомпании получат штрафы за неверную информацию о билетах

Минтранс собирается ввести штрафы для авиакомпаний, которые размещают недостоверную информацию о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Об этом узнали «Известия».
Автоматизированная система оформления воздушных перевозок позволяет продавать и бронировать билеты, дополнительные услуги. В ней хранятся сведения о расписании рейсов, о количестве мест, тарифах и сборах перевозчиков, а также о регистрации пассажиров и багажа.
Проверка соблюдения требований по размещению перевозчиком информации об условиях договора воздушной перевозки в АИС ОВП будет осуществляться в рамках государственного контроля в области гражданской авиации, — сказали в пресс-службе Минтранса.
Самые частые нарушения у авиакомпаний — задержки и отмены рейсов, нарушения условий перевозки ручной клади, невозврат денег за билеты, если пассажир заболел.
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