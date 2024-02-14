Авиакомпании получат штрафы за неверную информацию о билетах

Чтобы защитить права пассажиров, Минтранс введет систему штрафов для авиакомпаний, которые допускают ошибки при оформлении билетов, не возвращают деньги, отменяют или задерживают рейсы.

Минтранс собирается ввести штрафы для авиакомпаний, которые размещают недостоверную информацию о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Об этом узнали «Известия».

Автоматизированная система оформления воздушных перевозок позволяет продавать и бронировать билеты, дополнительные услуги. В ней хранятся сведения о расписании рейсов, о количестве мест, тарифах и сборах перевозчиков, а также о регистрации пассажиров и багажа.

Проверка соблюдения требований по размещению перевозчиком информации об условиях договора воздушной перевозки в АИС ОВП будет осуществляться в рамках государственного контроля в области гражданской авиации, — сказали в пресс-службе Минтранса.

Самые частые нарушения у авиакомпаний — задержки и отмены рейсов, нарушения условий перевозки ручной клади, невозврат денег за билеты, если пассажир заболел.