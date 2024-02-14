Банки отклоняют две из трех заявок на получение кредитов

В ноябре-декабре 2023 года банки стали чаще отказывать клиентам в предоставлении потребительских кредитов. Две трети заявок по необеспеченным кредитам или 56% остались без одобрения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику финансового маркетплейса «Сравни».

В четвертом квартале 2023 года начали действовать новые ограничения Центробанка по необеспеченным кредитам.

Для банков установили лимиты по выдаче потребительских займов. Сначала они распространялись только на клиентов с долговой нагрузкой больше 80%, а затем ограничения затронули заемщиков с показателем долговой нагрузки до 5%.

Кроме того, с октября 2023 года ЦБ обязал финансовые организации установить ограничения по выдаче кредитов клиентам с долговой нагрузкой от 50% до 80%. На них должно приходиться не больше 30% от всех выданных займов и не более 20% от оформленных кредитных карт.