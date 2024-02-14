ФНС усилила контроль за трудоустройством самозанятых

Налоговиков интересует характер взаимодействия с сотрудниками, которые платят налог на профессиональный доход, а также то, как фирма находит самозанятых.

С конца 2023 года налоговые инспекторы усилились контроль за трудоустройством штатных сотрудников под видом самозанятых. Об этом пишут «Ведомости».

Подмена сотрудников с трудовыми договорами на самозанятых позволяет компаниям экономить на уплате налогов.

Для профилактики нарушений налоговики проводят скоринг по двум десяткам параметров.

Инспекции стали чаще направлять работодателям требования разъяснить характер сотрудничества с работниками, которые платят налог на профессиональный доход (НПД). В частности, ФНС интересует, каким образом компания находит самозанятых, которые предлагают нужные фирме услуги.