Центробанк хочет ввести лимиты на покупки в рассрочку

Для BNPL-сервисов с бесплатной рассрочкой создадут отдельный реестр операторов, для них ЦБ установит требования, чтобы защитить права потребителей. Платные рассрочки приравняют к потребительским кредитам.

Банк России планирует установить предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Об этом пишет «РБК».

С помощью BNPL-сервисов можно оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям. Первые 25% от стоимости товара спишут при оформлении заказа, а остальную сумму — равными частями с определенной периодичностью.

При этом с клиентами не заключают кредитных договоров и данные о рассрочке не попадают в кредитную историю и не учитываются при расчете долговой нагрузки.

Одной из наших целей является ограничение роста долговой нагрузки заемщиков. Поэтому мы не исключаем возможность введения определенных ограничений на сделки с операторами сервисов рассрочки, — сказал представитель ЦБ.

Для сервисов, которые предоставляют бесплатную рассрочку планируют создать реестр операторов. К ним будут предъявлять требования для защиты прав потребителей.

Требования к сервисам с платной рассрочкой будут такими же, как к потребительским кредитам. Такие услуги разрешат предоставлять только профессиональным кредиторам.

В 2022 году россияне приобрели с помощью BNPL-сервисов товаров и услуг более чем на 42 млрд рублей. В среднем на одну покупку в рассрочку тратят около 5 тыс. рублей.