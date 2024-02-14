Банкротство стало на 34% эффективнее. Кредиторам удовлетворили требования на 394 млрд рублей

Суды удовлетворили 51% заявлений кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности. Требования к должникам сократились на 25%, до 5,6 трлн.

В 2023 году сумма удовлетворенных требований кредиторов в делах о банкротстве увеличилась на 34%, до 394 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Федресурс.

За прошлый год кредиторы заявили на 25% меньше требований к должникам. Их число составило 5,6 трлн против 7,4 трлн в 2022 году.

Незначительно снизилась доля дел, в которых кредиторы юридических лиц не получают ничего – таких было чуть больше половины (54,7%). Показатель снижается несколько лет подряд, в 2019 году он составлял 62%.

В банкротстве физических лиц до 69,2% выросла доля кредиторов, которые ничего не получили.

В 2023 году суды удовлетворили 51% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, в 2022 году таких требований было 47%.