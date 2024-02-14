Банкротство

Банкротство стало на 34% эффективнее. Кредиторам удовлетворили требования на 394 млрд рублей

Суды удовлетворили 51% заявлений кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности. Требования к должникам сократились на 25%, до 5,6 трлн.

В 2023 году сумма удовлетворенных требований кредиторов в делах о банкротстве увеличилась на 34%, до 394 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Федресурс.

За прошлый год кредиторы заявили на 25% меньше требований к должникам. Их число составило 5,6 трлн против 7,4 трлн в 2022 году.

Незначительно снизилась доля дел, в которых кредиторы юридических лиц не получают ничего – таких было чуть больше половины (54,7%). Показатель снижается несколько лет подряд, в 2019 году он составлял 62%.

В банкротстве физических лиц до 69,2% выросла доля кредиторов, которые ничего не получили.

В 2023 году суды удовлетворили 51% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, в 2022 году таких требований было 47%.

Начать дискуссию

Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»

Наша красная скрепка может теперь жить на вашей телефонной заставке! Наши дизайнеры решили сделать вам подарок и начали рисовать обои для телефонов. Хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой. Придумайте идею — получите заставку!

Придумайте заставку на телефон со скрепкой! И получите свою личную картинку от «Клерка»
10
142

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

В 2024 году будут новые формы для отчетов работодателей в службу занятости

С 2024 года действует новый закон о занятости населения (от 12.12.2023 № 565-ФЗ) и, соответственно, – новые правила по отчетам работодателей в ЦЗН.

23
Банкротство

Банкротство стало на 34% эффективнее. Кредиторам удовлетворили требования на 394 млрд рублей

Суды удовлетворили 51% заявлений кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности. Требования к должникам сократились на 25%, до 5,6 трлн.

7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кредитование

Центробанк хочет ввести лимиты на покупки в рассрочку

Для BNPL-сервисов с бесплатной рассрочкой создадут отдельный реестр операторов, для них ЦБ установит требования, чтобы защитить права потребителей. Платные рассрочки приравняют к потребительским кредитам.

38
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Управленческий учет

Предупредить и обезвредить: цели и средства управления изменениями

Создать проект — половина дела. Даже если сам процесс проектирования прошел «на ура» — еще не значит, что в ходе реализации не возникнет неожиданностей: от них не застрахован ни один исполнитель. И когда возникает объективная необходимость урегулирования изменений, ожидаемый итог начатой работы может быть поставлен под угрозу срыва либо угрожать издержками.

Предупредить и обезвредить: цели и средства управления изменениями
12
Уведомление по ЕНП

Кому в феврале сдавать пять уведомлений по ЕНП

Ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП – 26 февраля. Кто-то сдает два уведомления, а кто-то – пять. Смотрите список.

152

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип РУС
РУС
Банки

21 банк в России с работающими SWFT-переводами: условия и комиссии

Прежде чем бежать в банк, позвоните в него и уточните нюансы. Обратите внимание, что некоторые банки могут только принимать доллары, но не могут их переводить на другие долларовые счета. Также некоторые банки работают не со всеми странами по долларовым операциям. Поэтому правильно задавайте вопрос сотруднику банка, а то он может вас неправильно понять.

24
Отчетность в СФР

Кто должен сдать ЕФС-1 в феврале 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 26 февраля, но в связи с изменением правил и появлением новых кодов, случаев, когда надо сдать отчет, стало больше. Кроме того, при приемах, увольнениях, заключении и расторжении договоров ГПХ сдать отчет нужно в другие сроки.

4,3 тыс.
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Ипотека

😂Мне 35, у меня ипотека на четверть века! Жестокая реальность

Коллеги, приближается обеденный перерыв, с чем нас всех и поздравляю! Нашла потрясающий видео ролик. Про всех нас! Не поленитесь, включите наушники, если вы в офисе, не пожалеете! А еще обсудим кредиты.

13
159
Самозанятые

ФНС усилила контроль за трудоустройством самозанятых

Налоговиков интересует характер взаимодействия с сотрудниками, которые платят налог на профессиональный доход, а также то, как фирма находит самозанятых.

135
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Зарплата

Индексация зарплаты 2024: нужно ли поднимать оклад, если это не прописано в трудовом договоре

Закон требует повышать персоналу оклад в соответствии с уровнем цен на товары и услуги. Но что делать, если у компании не хватает на индексацию финансов? Можно ли обойти ТК без проблем с проверяющими органами.

Индексация зарплаты 2024: нужно ли поднимать оклад, если это не прописано в трудовом договоре
120
Кредитование

Банки отклоняют две из трех заявок на получение кредитов

Из-за ограничений Центробанка финансовые организации стали чаще отказывать клиентам в предоставлении необеспеченных потребительских займов.

43

Разборы законов

1 162
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтеры

Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

Мы обновили сервис Клерк.Консультации и чтобы вы оценили, насколько круче он стал, мы предлагаем вам новый тариф — одна консультация за 1500 рублей.

1
382
Логотип СберКорус
СберКорус
Самозанятые

Не ГПХ единым: какие договоры можно заключать с самозанятыми

Сотрудничество с самозанятыми выгодно для заказчиков — за них не нужно платить «трудовые» налоги и страховые отчисления. Но в подобных отношениях немало подводных камней.

Не ГПХ единым: какие договоры можно заключать с самозанятыми
91
Счета-фактуры

❗ Внимание! Изменился формат счета-фактуры и УПД

С 9 февраля начал действовать новый электронный формат счета-фактуры и универсального передаточного документа. Но можно применять старый формат, но из нового приказа ФНС.

2
343
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс

ТОП-15 курсов по обучению HR-аналитиков

В подборке мы собрали несколько курсов по обучению HR-аналитиков для освоения новой профессии.

ТОП-15 курсов по обучению HR-аналитиков
42
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

В честь самого романтичного праздника года мы решили подарить вам от всего сердца специальную цену на билет IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Минус 30% будет действовать до пятницы включительно. Не упустите выгоду!

❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
9
121
Пользователи интернета

Новое приложение для инвесторов от банка Тинькофф удалили из App Store

Пользователи могли скачать мобильное приложение «Календарь инвестора» только за один день. Его добавили в App Store 12 февраля, а сейчас оно пропало из магазина приложений.

55

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип СберРешения
СберРешения
Зарплата

Ввели надбавку за интенсивность: что это такое и по какой формуле считать

Когда в организации возникает необходимость увеличить работникам зарплату, то один из вариантов — добавить в систему материальной мотивации различные доплаты и надбавки. Например, надбавку за интенсивность труда. Как бухгалтеру отразить ее в кадровых документах и по какой формуле рассчитывать? Рассмотрим на конкретных примерах.

Ввели надбавку за интенсивность: что это такое и по какой формуле считать
1
138
Логотип Виктория Хорцева
Виктория Хорцева
Бухгалтеры

Бухгалтер-дура? Или директор — слабый менеджер?

В последний рабочий день года, в последнюю пятницу года, 29 декабря 2023 года у нас случился такой кейс.

Бухгалтер-дура? Или директор — слабый менеджер?
19
632