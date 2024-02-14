Бизнес будет получать лицензии и разрешения на Госуслугах

Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий на портале Госуслуг удался, поэтому Минэкономики впишет это право в закон.

Правительство признало эксперимент по упрощенному оформлению разрешений и лицензий эффективным, поэтому это право предпринимателей хотят узаконить. Минэкономики уже готовит поправки в закон о лицензировании. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперимент с новым лицензионно-разрешительным порядком начался летом 2021 года, он продлится до 31 декабря 2024 года. Минэкономики до 1 сентября 2024 подготовит законопроект, который изменит законы о лицензиях.

Во время эксперимента для возможности выдачи разрешений в упрощенном варианте действуют временные порядки (оптимизированные стандарты), которые при завершении эксперимента теряют свою силу. Поэтому важно внести изменения в законы до конца 2024 года, — пояснили в аппарате правительства.

Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков рассказал, что получать разрешения в режиме «одного окна» на Госуслугах стало удобнее. Эту практику предлагают распространить на региональные и муниципальные разрешения и лицензии.

Несмотря на активный процесс цифровизации, бизнесменам по-прежнему приходится печатать и сканировать «сотни и тысячи страниц», которые невозможно загрузить на портал Госуслуг.

Таким образом, с одной стороны, бизнес получил возможность подачи заявки и получения услуги на ЕПГУ, но с другой — основная часть процедуры, например, рассмотрение материалов на бумаге, проведение экспертиз, внесение правок в документацию для устранения замечаний, проводится по старинке, — сказал ответственный секретарь Экспертного центра организации по контрольно-надзорной деятельности Денис Домашнев.

С начала эксперимента власти оптимизировали процедуру получения 426 разрешений и 51 лицензии.

Средний срок лицензирования сократился в три раза: с 45 до 15 дней. От предпринимателей стали требовать в два раза меньше документов. Если раньше их было 10, то теперь 5.