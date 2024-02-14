В 2024 году будут новые формы для отчетов работодателей в службу занятости

Бланки отчетов скоро обновятся. Проект опубликован на федеральном портале.
Будут такие новые бланки:
о ликвидации компании или «закрытии» ИП и о сокращении штата (форма № 1);
о режиме неполного рабочего времени, простое (форма № 2);
о простое (приостановке работы) (форма № 3);
о временной дистанционке по инициативе работодателя (форма № 4);
о банкротства работодателя (форма № 5);
о вакансиях (форма № 6);
о выполнении квот для инвалидов (форма № 7).
Отчитываться надо электронно через платформу «Работа в России».
В частности, про вакансию (форма № 6) надо указать требования к кандидату, в том числе личностные качества, требования к знаниям и умениям, требуемый опыт работы, образование и т. д.).
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