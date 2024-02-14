В 2024 году будут новые формы для отчетов работодателей в службу занятости

С 2024 года действует новый закон о занятости населения (от 12.12.2023 № 565-ФЗ) и, соответственно, – новые правила по отчетам работодателей в ЦЗН.

Бланки отчетов скоро обновятся. Проект опубликован на федеральном портале.

Будут такие новые бланки:

о ликвидации компании или «закрытии» ИП и о сокращении штата (форма № 1);

о режиме неполного рабочего времени, простое (форма № 2);

о простое (приостановке работы) (форма № 3);

о временной дистанционке по инициативе работодателя (форма № 4);

о банкротства работодателя (форма № 5);

о вакансиях (форма № 6);

о выполнении квот для инвалидов (форма № 7).

Отчитываться надо электронно через платформу «Работа в России».

В частности, про вакансию (форма № 6) надо указать требования к кандидату, в том числе личностные качества, требования к знаниям и умениям, требуемый опыт работы, образование и т. д.).

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