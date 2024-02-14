Детские пособия

С 1 июня изменятся правила учета алиментов

При назначении единого пособия Социальный фонд будет учитывать всю фактически поступившую сумму только при наличии судебного решения. Если такого нет, и родители устно договорились между собой о размере выплат, то будут учитывать меньшую сумму.

С 1 июня 2024 года при оформлении единого пособия будет учитываться фактически поступившая сумма алиментов, но только при наличии решения суда. Об этом пишет Социальный фонд в своем телеграм-канале.

Если родители договорились о сумме алиментов устно или заключили нотариальное соглашение, то в заявлении будет учитываться меньшая сумма. Она будет составлять:

  • ¼ МРОТ на одного ребенка или 4 810,5 рубля;

  • ⅓ МРОТ на двоих детей или 6 414 рублей;

  • ½ МРОТ на трех и более детей или 9 621 рубль.

Сейчас при оформлении единого детского пособия можно указать любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если стороны не урегулировали это в судебном порядке.

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