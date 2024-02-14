Маркировку импортного алкоголя могут продлить до 31 мая 2026 года

Эксперимент по маркировке иностранного алкоголя федеральными спецмарками собираются продлить еще на два года.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении эксперимента по маркировке ввозимой алкогольной продукции до 31 мая 2026 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

В ходе эксперимента количество [задействованных в нем] территорий РФ увеличилось до десяти, появились новые инфраструктурные объекты, а самое главное — мы минимизировали санкционные риски, которые коллективный Запад предъявляет в том числе и в этом субъекте экономики, — сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральным специальными марками уже идет два года. Он начался с Калининградской области, где процесс маркировки в режиме таможенного склада перевели в РФ с территории прибалтийских стран.

Затем к участию в проекте подключились Москва, Санкт-Петербург, Брянская, Владимирская, Ленинградская, Московская и Смоленская области, Краснодарский край и Республика Татарстан. В нем задействованы 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 компаний-импортеров алкогольных напитков.

Эксперимент должен был завершиться 31 мая 2024 года.