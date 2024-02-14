Норма про НДС с межценовой разницы при перепродаже авто заработает с 1 апреля

НДС при продаже автомобилей и мотоциклов, ранее принадлежащих физлицам, надо будет считать по-новому. Особый порядок будет для всей цепочки покупателей-организаций, а не только для первой из них.

Сейчас дилеры могут купить подержанный автомобиль и при продаже его другой организации заплатить НДС только с межценовой разницы. Но потом эта компания-покупатель при продаже этого автомобиля заплатит НДС уже со всей стоимости, а на вычет возьмет только тот НДС с наценки.

Это проблема решена Федеральным законом от 19.12.2023 № 612-ФЗ, который внес поправку в статью 154 НК.

Этот закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Бизнес задавался вопросом – когда же все-таки заработает эта норма.

Сомнения развеял Минфин в письме от 25.12.2023 № 03-07-11/125550.

Считать НДС с межценовой разницы по ставке 20/120 при дальнейшей перепродаже авто нужно с 1 апреля 2024 года.