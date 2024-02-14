❗ ФНС объяснила, как заполнять раздел 4 расчета по выплатам иностранным фирмам

С 2024 года применяется новая форма налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и уплаченных налогов (КНД 1151056). Там, в том числе, надо указывать необлагаемые выплаты. У бизнеса возникает много вопросов по этому расчету.

Про заполнение раздела 4 этой формы свое мнение высказала ФНС в письме от 26.01.2024 № СД-4-3/789@.

Речь идет о купле-продаже валюты (конверсионные операции) с иностранными организациями.

Такие операции не подлежат налогообложению у источника выплаты в РФ, но указывать в расчете их надо (в разделе 4).

Не понятно, надо там указывать весь оборот по конверсионной операции или только сумму положительной курсовой разницы?

ФНС поясняет – указывать надо полную сумму, перечисленную иностранному получателю. Уменьшать на расходы ее не надо.

Налоговики будут сравнивать эту сумму с банковской выпиской.

Новая форма налогового расчета состоит из пяти разделов:

раздел 1 «Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведенным в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, по данным налогового агента»;

раздел 2 «Сумма налога с выплаченных сумм доходов»;

раздел 3 «Расчет сумм выплаченных доходов и удержанных налогов»;

раздел 4 «Сведения о выплаченных иностранным организациям доходах, не подлежащих налогообложению (за исключением продажи товаров)»;

раздел 5 «Сведения о выплаченных иностранным организациям доходах от продажи товаров, не подлежащих налогообложению».

То есть, необлагаемые суммы надо указывать в разделах 4 и 5 налогового расчета.

Суммы отражаются в отчетах нарастающим итогом, поясняют налоговики.

Поэтому если выплата в пользу иностранной организации была в первом отчетном периоде (январь, 1 квартал), то обязанность по сдаче налоговых расчетов сохраняется за все отчетные периоды до конца года.