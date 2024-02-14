За внедрение цифрового рубля банки заплатят 200-300 млн рублей

Кредитным организациям нужно инвестировать в кибербезопасность, покупать дополнительное оборудование и программы. Росбанк уже потратил на внедрение цифрового рубля 150 млн.

На внедрение цифрового рубля банкам придется потратить в среднем по 200-300 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и Центрального университета.

Подобные траты могут стать ощутимыми для некоторых участников финансового рынка. Им придется вложиться к кибербезопасность, в дополнительное оборудование и программное обеспечение, а также научить сотрудников работать по новым сценариям.

Один из банков, участвующий в пилотном проекте, уже инвестировал 150 млн рублей во внедрение цифрового рубля, а основные траты пришлись на построение информационной безопасности и построение шлюза с ЦБ. Для банков большего размера эта цифра может увеличиться в несколько раз, — говорится в исследовании.

При участии в проекте 100-200 банков расходы отрасли составят около 30-50 млрд рублей. Экономический эффект от внедрения цифрового рубля оценивается в диапазоне от 17 до 61 млрд рублей в год.

Росбанк уже потратил на внедрение цифрового рубля 150 млн рублей. Сейчас в первую пилотную группу входит еще 12 банков. Они с августа 2023 года тестируют операции с цифровыми рублями.

В 2024 году к пилотному проекту присоединится еще 17 кредитных организаций и несколько тысяч физических лиц и компаний.