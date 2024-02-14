Путин принял закон о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах РФ

Новый закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используются для финансирования преступной деятельности против безопасности страны.

Владимир Путин подписал закон, который позволит конфисковывать имущество за преступления против безопасности страны.

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ власти будут конфисковывать имущества и лишать почетных званий.

Конфискация затронет имущество, предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности государства.

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280 УК) могут конфисковать имущество.

Наказание распространят на тех, кто призывает ввести санкции в отношении России (ст. 284.2 УК), кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (ст. 284.3 УК). Имущество конфискуют и за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).