УК РФ

Путин принял закон о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах РФ

Новый закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которые используются для финансирования преступной деятельности против безопасности страны.
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Владимир Путин подписал закон, который позволит конфисковывать имущество за преступления против безопасности страны.

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ власти будут конфисковывать имущества и лишать почетных званий.

Конфискация затронет имущество, предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности государства.

За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280 УК) могут конфисковать имущество.

Наказание распространят на тех, кто призывает ввести санкции в отношении России (ст. 284.2 УК), кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (ст. 284.3 УК). Имущество конфискуют и за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).

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