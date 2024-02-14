Путин принял закон о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах РФ

Владимир Путин подписал закон, который позволит конфисковывать имущество за преступления против безопасности страны.
За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ власти будут конфисковывать имущества и лишать почетных званий.
Конфискация затронет имущество, предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности государства.
За распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280 УК) могут конфисковать имущество.
Наказание распространят на тех, кто призывает ввести санкции в отношении России (ст. 284.2 УК), кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (ст. 284.3 УК). Имущество конфискуют и за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК).
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