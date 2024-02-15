Путин вывел доходы паевых инвестиционных фондов из-под налогообложения

Владимир Путин подписал закон, по которому доходы паевых инвестиционных фондов не будут облагаться НДФЛ.
Из-под налогообложения вывели доходы, которые возникают в процессе выделения заблокированных активов в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд. Сейчас такими активами владеет почти 3 млн россиян.
Закон вносит в Налоговый кодекс следующие изменения:
при выделении заблокированных активов в дополнительный ПИФ не будет возникать налогооблагаемый доход;
порядок распределения расходов налогоплательщиков на приобретение инвестиционных паев заблокированного ПИФ между паями дополнительного ПИФ и паями ПИФ, оставшегося после выделения заблокированных активов;
у владельцев паев ПИФ, тип которого изменен на закрытый, появится право переносить убытки от реализации (погашения) таких паев на будущее, а также возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами.
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