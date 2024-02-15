Путин вывел доходы паевых инвестиционных фондов из-под налогообложения

Можно ли предусмотреть в контракте «сокращенный» срок выполнения работ

При проведении госзакупок на поставку товара на организацию потенциальным участником закупки в УФАС г. Москвы была подана жалоба с требованием провести внеплановую проверку аукционной документации, поскольку действия организации посчитали нарушением п. 3 ч. 2 ст. 42 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно нарушение, ограничение конкуренции.