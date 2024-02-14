Банки дадут клиентам период охлаждения для выдачи кредитов от 1 млн рублей

Клиенты банков стали чаще оформлять кредиты, чтобы перевести эти средства мошенникам. Теперь у них появится время передумать и отказаться от займов.

Центробанк планирует установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты, — заявила глава ЦБ.

У клиентов появится больше времени, чтобы передумать и отказаться от оформления крупного займа. Это будет сделано в том числе для борьбы с мошенничеством, поскольку каждый четвертый похищенный рубль был взят в кредит.

Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства, — сказала Эльвира Набиуллина.

Кроме того, в рамках борьбы с мошенниками, будет установлен лимит на внесение наличных средств в банкоматах.