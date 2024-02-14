Банки дадут клиентам период охлаждения для выдачи кредитов от 1 млн рублей

Центробанк планирует установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты, — заявила глава ЦБ.
У клиентов появится больше времени, чтобы передумать и отказаться от оформления крупного займа. Это будет сделано в том числе для борьбы с мошенничеством, поскольку каждый четвертый похищенный рубль был взят в кредит.
Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства, — сказала Эльвира Набиуллина.
Кроме того, в рамках борьбы с мошенниками, будет установлен лимит на внесение наличных средств в банкоматах.
Комментарии2
Не понимаю. Я взял кредит и перечислил его мошеннику. А потом я "охладел" к этому кредиту. И что?
Предлагаю всех заёмщиков сажать на определённое время (нужно вывести пропорцию зависимости конкретного времени в минутах от суммы кредита) в морозильную камеру.
Правда, сначала нужно обязать все банки и их офисы оборудовать морозилками.
Наи.... (я боюсь что на мат сработает)-ну тоже не мешало бы подморозить немножко!