Региональные власти будут ограничивать работу «наливаек»

У региональных властей теперь есть право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные и слабоалкогольные напитки.

Владимир Путин подписал закон, который предоставит регионам право ограничивать работу предприятий общепита в многоквартирных домах или возле них, если там продают алкоголь ночью.

Власти регионов смогут вводить ограничения на торговлю алкоголем в точках общественного писания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Слабоалкогольная продукция будет продаваться только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

«Наливайкам» ограничат и время продажи алкоголя, однако этот запрет не будет распространяться на рестораны.

Кроме того, до 2025 года розничные продавцы алкоголя из новых регионов не будут привлекаться к ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление информации в ЕГАИС. Это положение затронет правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Закон вступает в силу 1 апреля 2024 года.