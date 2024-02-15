Какие трудности до сих пор вызывает новая форма РСВ

Чтобы не получать от налоговиков уведомление о расхождении данных, важно заполнить РСВ без ошибок. Узнайте, что нужно проверить бухгалтеру!

Чаще всего бухгалтеры ошибаются при заполнении персональных данных сотрудников в третьем разделе РСВ «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Если есть ошибка, то ФНС присылает уведомление о расхождении данных, в котором указывает код ошибки, СНИЛС и паспортные данные сотрудников.

После получения требования от налоговиков у компании есть пять дней, чтобы исправить ошибку и заново подать РСВ.

Какие могут быть ошибки в персональных сведениях по отдельным сотрудникам:

Изменились паспортные данные . В таком случае нужно заполнить расчет по конкретному работнику с указанием новых данных.

Не указали работника . Если в РСВ не отражены данные о каком-то сотруднике, то нужно включить в уточненный расчет раздел 3 и исправить показатели раздела 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов».

Ошибка в ФИО или в номере СНИЛС . К разделу с аннулированными сведениями нужно заполнить раздел 3 с верными сведениями по строкам 020–070.

Неверная сумма выплат. Бухгалтеру понадобится провести уточненный расчет и включить в него сведения по работнику и указать верную сумму в строке 070. Строку 010 трогать не нужно.

Уточненный РСВ подается только по тем сотрудникам, по которым нужно изменить данные. На титульном листе нужно казать номер корректировки.

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