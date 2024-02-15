Интернет и IT

Нейросеть от «Сбера» GigaChat научилась сдавать экзамены

Нейросетевая модель «Сбера» прошла итоговую аттестацию по направлению подготовки «Лечебное дело» для студентов 6 курса.
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GigaChat стала одной из первых нейросетей в мире, которая сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». Об этом сказано на сайте «Сбера».

Искусственный интеллект ответил на все вопросы билета и получил итоговую оценку 4.

В перспективе модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечить новые условия для заботы и знания о своём здоровье для каждого человека и стать существенным подспорьем для клинициста в его повседневной практике, — сказал директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Пользователи могут получить доступ к GigaChat API, пройдя авторизацию на сайте по Сбер ID.

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