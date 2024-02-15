Путин продлил «дачную амнистию» до 2031 года

Садоводы, которые не успели поставить на учет постройки, смогут до 1 марта 2031 года зарегистрировать объекты СНТ в упрощенном порядке.

Президент Владимир Путин принял закон, который позволит поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на здания и сооружения общего пользования СНТ до 2031 года.

Упрощенная регистрация прав на дачные постройки, возведенные до 2004 года, должна была закончится 1 января 2024 года. После чего объекты нужно было бы ставить на учет через суд. Сейчас «дачную амнистию» продлили до 1 марта 2031 года.

Право на упрощенную регистрацию нужно тем, кто не успел поставить на учет сторожки, водонапорные башни, гаражи, дома правления и строения, которые используются для общих нужд СНТ.