Доходы от вкладов за 2023 год смотрите в своем личном кабинете

С 2023 года доходы от процентов по вкладам облагаются НДФЛ (свыше необлагаемой суммы). До 01.02.2024 банки передали в ФНС сведения о ваших доходах. Их можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика.

Необлагаемая сумма считается как произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки ЦБ на первое число каждого месяца.

Необлагаемый минимум в 2023 году = 1 000 000 х 15% = 150 000 тыс. рублей.

Таким образом, если ваш доход от вклада меньше 150 тыс. рублей, то налога у вас не будет.

Если больше, то будет налог. А по какой ставке 13% или 15% – зависит от суммы остальных ваших доходов (зарплата, дивиденды).

ФНС пришлет налоговое уведомление с суммой налога.

Срок уплаты НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год – 02.12.2024.

Подробно про налогообложение процентов по вкладам мы рассказывали тут.