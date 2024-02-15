Доходы от вкладов за 2023 год смотрите в своем личном кабинете

Необлагаемая сумма считается как произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки ЦБ на первое число каждого месяца.
Необлагаемый минимум в 2023 году = 1 000 000 х 15% = 150 000 тыс. рублей.
Таким образом, если ваш доход от вклада меньше 150 тыс. рублей, то налога у вас не будет.
Если больше, то будет налог. А по какой ставке 13% или 15% – зависит от суммы остальных ваших доходов (зарплата, дивиденды).
ФНС пришлет налоговое уведомление с суммой налога.
Срок уплаты НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год – 02.12.2024.
Подробно про налогообложение процентов по вкладам мы рассказывали тут.
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