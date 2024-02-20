ОФД

Первый ОФД запустил для малого бизнеса комплексное решение «Росритейл»

Начинающим ритейлерам предложат все POS-сервисы, которые нужны предпринимателям для соответствия требованиям закона о фискализации и маркировке, приема оплат, управления товарами, аналитики продаж. Решение позволит избежать штрафов и риска приостановки деятельности, а также эффективно контролировать и развивать бизнес.
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В 2023 году Первый ОФД трансформировался в мультипродуктовую компанию. В настоящее время компания вывела на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса.

Важные бизнес-задачи ритейлеров связаны с ростом прибыли, работой с клиентами, поставщиками и персоналом, а также с оптимизацией товарной матрицы. Сконцентрироваться на достижении главных целей и не беспокоиться о маркировке и кассовой дисциплине позволит комплексный сервис от Первого ОФД.

В составе базового комплекта этого решения начинающие ритейлеры получат:

зарегистрированную смарт-кассу с установленным фискальным накопителем и настроенным кассовым ПО;

  • подключенный эквайринг;

  • услугу ОФД;

  • модуль управления товарами;

  • электронную КУДиР;

  • аналитику продаж на основе данных из чеков.

В зависимости от тарифа, в «Росритейл» могут быть также включены: электронная цифровая подпись, ЭДО с маркировкой,  товароучетная система и сервис онлайн-бухгалтерии для автоматизированного формирования необходимой отчетности.

Ритейлеры, рассматривающие интернет-торговлю, как один из вариантов развития бизнеса, смогут дополнительно подключить в Личном кабинете «Росритейл» онлайн-витрину и облачную кассу.

Таким образом, «Росритейл» позволяет ритейлерам подключить необходимые сервисы для офлайн и онлайн торговли в режиме «одного окна».

Управлять всеми сервисами и кассами можно из единого личного кабинета. Решение уменьшит операционно-учетную нагрузку на бизнес и сэкономит ресурсы для развития предприятия.

Стоимость каждого отдельного сервиса, включенного в комплексное решение от Первого ОФД, у разных поставщиков может варьироваться, но при самых скромных подсчетах бизнес, использующий «Росритейл», сокращает финансовую нагрузку в полтора-два раза. Это без учета стоимости рабочего времени, которое будет неизбежно потрачено на отслеживание работоспособности сервисов через разные личные кабинеты и коммуникацию с поддержкой нескольких поставщиков.

При создании комплексного продукта для ритейла мы руководствовались намерением сделать решение, которое экономило бы время и деньги предпринимателей, снять с них рутинные задачи и дать возможность сконцентрироваться на развитии бизнеса, — сказала генеральный директор Первого ОФД Ирина Есипенко.

В личном кабинете «Росритейл» можно получить бесплатную аналитику продаж на основе данных из чеков в формате настраиваемых отчетов. Данные включают в себя информацию о выручке, количестве чеков, среднем чеке, продажах по часам и топ продаваемых товарах.

Осмысленное использование такой аналитики и отчетов поможет предпринимателям оптимизировать операции, повысить доходность и улучшить качество обслуживания, делая бизнес более конкурентоспособным и успешным на рынке.

Также через личный кабинет ритейлерам в онлайн-режиме доступна информация о состоянии касс, передаче фискальных данных в ФНС и статусе отправки информации, о перемещении маркированных товаров в систему «Честный ЗНАК».

«Росритейл» не просто комплексный сервис, упрощающий начинающим предпринимателям выполнение требования фискализации и маркировки, но высокотехнологичное решение, в составе которого около 10 инструментов для удаленного контроля, аналитики, управления товарами и приема оплат. Использование этого решения обеспечит малому бизнесу прозрачное управление и эффективное развитие, — заявил директор по продуктам Первого ОФД Дмитрий Циплаков.

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