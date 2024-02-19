🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае

Есть утвержденная форма извещения о несчастном случае на производстве. Но она не годится для легких несчастных случаев. Для них утвержденной формы нет, но есть рекомендованная.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 13.11.2023 № 15-3/ООГ-5079.

Работодатель обязан в течение суток со дня наступления несчастного случая сообщать о нем в СФР.

Для несчастных случаев с тяжелым исходом форма извещения утверждена приказом Минтруда от 20.04.2022 № 223н.

А вот форма извещения о легком несчастном случае на производстве – рекомендованная, она размещена на сайте СФР.

Об этой форме СФР рассказывал в письме от 14.08.2023 № 09-20/138226.

Она предусмотрена в приложении №1 к Методическим рекомендациям о порядке участия представителей отделений СФР в расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Скачать эти методические рекомендации можно здесь.