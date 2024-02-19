Внимание! С 20 февраля действуют новые коды для 6-НДФЛ

Дополнили перечень кодов доходов для справок к годовой форме 6-НДФЛ и изменили описание кодов стандартного вычета.

Приказ ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/3@ с новыми кодами вступает в силу с 20 февраля 2024 года.

Смотрите в нашей таблице, какие коды добавили.

Код дохода Код вычета Описание 2017 Суточные или полевое довольствие сотрудника с разъездным характером работы, и работающим в полевых условиях, а также надбавки вахтовикам в размерах, превышающих 700 рублей в день на территории РФ и 2 500 рублей в день за пределами РФ 2018 Компенсация дистанционным работникам, в сумме, превышающей 35 рублей в день (при отсутствии документально подтвержденных расходов) 253 Сумма накопленного процентного (купонного) дохода

Также изменили коды для стандартных вычетов 126 – 149. В описание добавили про вычет на совершеннолетних недееспособных детей.

Кроме того, исключили код вычета 601 – сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов.

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