Камеральные налоговые проверки

Камеральные проверки в 2024: новые претензии ФНС, как защититься и ответить на требование

Камеральные проверки проходят в автоматическом режиме с использованием системы АИС «Налог-3». Она позволяет найти разрывы по НДС, ошибки и расхождения в показателях. Бухгалтерам нужно быть готовыми дать пояснения, если система обнаружит недочеты в декларациях.
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Налоговики проводят камеральную проверку деклараций, расчетов и уведомлений в автоматическом режиме с помощью системы АИС «Налог-3». Программа выявляет ошибки, расхождения в показателях, данные разных отчетов и информацию, которую предоставили контрагенты.

АИС «Налог-3» с высокой точностью находит разрывы по НДС в цепочке контрагентов и может выявить выгодоприобретателя.

Если по результатам камеральной проверки будут нарушения, то ФНС направит требования предоставить пояснения или прислать нужные документы. Также представителя бизнеса могут пригласить на беседу. При серьезных нарушениях назначается выездная проверка, а также блокируются расчетные счета.

Бухгалтер может снизить риск претензий от налоговой и самостоятельно проверять все документы на ошибки перед отправкой, сверяться с контрольными соотношениями.

Как отвечать на требования по проверке

Если не ответить на требования, то будет штраф. Текст нужно составить таким образом, чтобы ответить только на конкретные вопросы и не предоставлять дополнительных сведений.

Налогоплательщику важно использоваться все процессуальные сроки и присылать подтверждение о получении требований только на 6 день. Так с учетом законного срока (10 рабочих дней) у вас будет больше 3 недель.

Если нужно собрать большой объем информации — сразу запрашивайте отсрочку и уточняйте конкретные периоды, которые интересуют инспекторов.

Инспекторам можно отказать в предоставлении документов, если:

  • требование направлено не за проверяемый период (за пределами трех лет);

  • ранее документы уже предоставлялись, и неважно, в какой отдел и по какой проверке;

  • документы не относятся прямо к предмету проверки. Например, когда проверяют НДС могут запрашивать небухгалтерские документы, которые не относятся к формированию налога;

  • документы не являются первичными и обязательными к ведению, например, ОСВ.

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