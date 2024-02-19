❗ Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада

Недостачу товаров при инвентаризации можно учитывать в расходах по налогу на прибыль.

Такой вывод делает ФНС в письме от 05.02.2024 № СД-2-3/1529.

Вопрос поступил от компании «Интернет Решения» («Озон»).

В компании действует пропускной режим для сотрудников, организовано обособленное хранение дорогостоящих товаров, есть видеонаблюдение.

Но товары все равно пропадают. Недостатача в квартал – несколько сотен тысяч товарных позиций, что в стоимостном выражении составляет менее 1% от выручки.

ФНС пояснила, что недостачи при инвентаризации можно включать во внереализационные расходы по подпункту 5 пункта 2 статьи 265 НК.

При этом надо ориентироваться на судебную практику, по которой недостачи (по которым не нашли виновных) должны быть документально подтверждены. Но требований в НК к таким документам нет. Поэтому компания не ограничена в вопросе подтверждения правомерности учета таких расходов.