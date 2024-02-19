❗ Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада

Такой вывод делает ФНС в письме от 05.02.2024 № СД-2-3/1529.
Вопрос поступил от компании «Интернет Решения» («Озон»).
В компании действует пропускной режим для сотрудников, организовано обособленное хранение дорогостоящих товаров, есть видеонаблюдение.
Но товары все равно пропадают. Недостатача в квартал – несколько сотен тысяч товарных позиций, что в стоимостном выражении составляет менее 1% от выручки.
ФНС пояснила, что недостачи при инвентаризации можно включать во внереализационные расходы по подпункту 5 пункта 2 статьи 265 НК.
При этом надо ориентироваться на судебную практику, по которой недостачи (по которым не нашли виновных) должны быть документально подтверждены. Но требований в НК к таким документам нет. Поэтому компания не ограничена в вопросе подтверждения правомерности учета таких расходов.
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