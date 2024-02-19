Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: SpaceX запустила ракету на луну, импортный алкоголь подорожает, ФНС начала ВНП у Ивлеевой, студентам хотят поднять стипендии до прожиточного минимума

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.
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Последние события в режиме онлайн: главные новости бизнеса и политики, международные события, происшествия за 15 февраля:

  • Выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет продлена до 8 июля. Президент ранее огорчился скорым завершением выставки и ее тут же продлили.

  • Программа «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года. По программе государство государство оплачивает до 35% стоимости квартиры за семью.

Кстати, ипотеку теперь выдают по биометрии, слышали?

  • ЦБ: криптовалюту стали чаще использоваться для трансграничных операций и ВЭД. Криптовалюты стали активнее использоваться во внешнеэкономической деятельности и для проведения трансграничных расчетов, однако их доля на российском финрынке все еще невелика, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.

  • 🚀SpaceX запустила ракету с космическим кораблем американской фирмы для приземления на Луну. Приземление ожидается 22 февраля. Космический корабль США не сажался в целостности на Луну с 1972 года.

  • Индекс цифровой грамотности россиян за последний год заметно вырос. У мужчин наблюдается более высокий уровень грамотности, чем у женщин (72 п.п. против 70 п.п.). Также он выше у россиян от 35 до 54 лет (73 п.п.), а ниже — у молодежи (среди тех, кому от 18 до 24 лет — 69 п.п.).

Тем временем мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана граждан.

  • Microsoft объявила, что инвестирует $3,4 млрд в экономику Германии, в основном на развитие ИИ. Это крупнейшая инвестиция в страну за последние 40 лет.

Питерские налоговики начали выездную проверку ИП Анастасии Ивлеевой. Их интересует период деятельности блогера и телеведущей с 2020 по 2023 год.

  • Цены на импортный алкоголь могут вырасти до 30% из-за смены страны маркировки. Теперь акцизные марки на алкоголь будут клеить в России вместо Латвии это и вызовет повышение цен на спиртное.

  • Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, внесен в Госдуму. Проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

  • Поклонники Apple начинают возвращать свои очки Vision Pro. Пользователи жалуются на головные боли, укачивание и вес устройства.

  • ФАС после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада указала, что признала «Яндекс Такси» занимающим доминирующее положение на территории РФ.

    Но из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены, отмечает ведомство.

  • В России предложили увеличить стипендии. Социальная и академическая стипендии в России не должны быть ниже прожиточного минимума, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

  • Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России. Причиной стало недовольство Будапешта мерами, направленными против китайских компаний.

  • Индустриальные парки нового формата построят в Подмосковье. Сразу 5 штук и в этом году. Парки нового формата появятся в Дмитровском, Ленинском, Раменском, Жуковском и Одинцовском городских округах. Планируется создание более 58 000 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Пишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего.

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Законопроекты

Бизнес сможет быстрее применять экспериментально-правовые режимы в сфере инноваций

Чтобы региональные власти не затягивали внедрение экспериментально-правовых режимов, правительство подготовило новый законопроект. Также власти создадут специальную комиссию по вопросам, связанным с использованием искусственного интеллекта.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: SpaceX запустила ракету на луну, импортный алкоголь подорожает, ФНС начала ВНП у Ивлеевой, студентам хотят поднять стипендии до прожиточного минимума

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

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Банки

«Тинькофф» вычисляет заявки мошенников на получение кредитов с помощью машинного обучения

Модель на основе машинного обучения может понять, находится ли клиент банка под воздействием мошенников при оформлении кредита.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ипотека

Центробанку разрешат устанавливать ограничения на выдачи ипотеки

ЦБ ограничит выдачу ипотеки клиентам банков с показателем долговой нагрузки выше 80%.

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Патенты на интеллектуальную собственность

Патентные поверенные в новых регионах смогут продлить свой статус без подтверждения опыта работы

Во время переходного периода жители новых регионов могут регистрировать права на интеллектуальную собственность по льготным условиям.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина

Управленка вне времени. Интервью с главным мозгонапрягателем бухгалтеров на «Клерке» Владиславом Савушкиным

Для чего нужен управленческий учет, кто его должен вести, стоит ли главбуху прокачивать скиллы по управленке. Об этом и много другом мы поговорили с нашим самым активным пользователем Владиславом Савушкиным, экспертом по управленческому учету и систематизации бизнеса. В конце интервью бонус от редакции.

Управленка вне времени. Интервью с главным мозгонапрягателем бухгалтеров на «Клерке» Владиславом Савушкиным
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ипотека

Заемщикам впервые выдали ипотеку по биометрии

Теперь оформить ипотеку можно в дистанционном режиме. Все нужные сведения банк получает из цифрового профиля ЕБС, заемщикам нужно только авторизоваться на Госуслугах и дать согласие на работу с данными.

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Бесплатно с Налоговые споры

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
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Законопроекты

Депутаты хотят отказаться от идентификации клиентов, которые платят за услуги ЖКХ до 60 тысяч рублей

С 2009 года был установлен лимит в 15 тыс. рублей, при котором плательщикам не нужно проходить процедуру подтверждения личности. Из-за роста тарифов этот порог хотят пересмотреть, к тому же оплата коммуналки не относится к подозрительным операциям.

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Реклама

Госдума запретит размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов

Рекламодатели не смогут закупать рекламный контент у владельцев сайтов и социальных сетей, если они были признаны иностранными агентами.

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Обзоры для бухгалтера

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Маркетплейсы

Топ бухгалтерских проводок на Ozon

Если вы продаете товары на маркетплейсе как юрлицо, например ООО, то обязаны вести бухгалтерский учет. Обычно этим занимается выделенный специалист или целый отдел, но владельцу бизнеса также полезно уметь разбираться в отчётности, чтобы не потерять контроль над финансами.

Иллюстрация: Liza Summer/pexels
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Виктория Хорцева
Виктория Хорцева
Бухгалтерский учет

Ода любви к учету. А что ВЫ чувствуете, когда баланс сошелся?

Объявляю 15 февраля Днем Влюбленных в бухучет!

Ода любви к учету. А что ВЫ чувствуете, когда баланс сошелся?
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IT-компании

Yandex N.V. согласилась продать российские активы за 475 млрд рублей

Зарубежному бизнесу «Яндекса» отойдут стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen.

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Госзакупки

Возможно ли в рамках закона № 223-ФЗ заключить соглашение о новации

Можно ли в ситуации возврата займа заключить с должником в рамках закона № 223-ФЗ соглашение о новации, в котором обязательство по возврату займа будет заменено на обязательство по выполнению работ на сумму долга (в самом соглашении будут указаны объем работ и стоимость)? Не будет ли данная схема противоречить требования закона № 223-ФЗ?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Расходы по налогу на прибыль

❗ Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада

Недостачу товаров при инвентаризации можно учитывать в расходах по налогу на прибыль.

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ФСБУ

Проверка на обесценение: новые процедуры по ФСБУ

В связи с введением ФСБУ у предпринимателей возникла обязанность вести бухучет по новым правилам. В числе новшеств появилась необходимость проверять активы и запасы на обесценение. Эту процедуру не надо путать с переоценкой, которая связана с установлением стоимости актива, а обесценение свидетельствует о его физическом или моральном износе. Переоценку компания может проводить, а вот проверку на обесценение — обязана. О том, что нужно делать в этом случае, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Антимонопольное право

ФАС: «Яндекс Такси» нарушает антимонопольное законодательство

Антимонопольная служба признала, что сервис «Яндекс Такси» нарушает закон о защите конкуренции, но ничего сделать не может, поскольку провести проверку запрещает мораторий.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Клерк
Отпускные

Как считать дни отпуска в феврале и марте. В какие месяцы 2024 года отдыхать выгоднее

В обоих месяцах есть праздничные дни, и если законный отпуск работника приходится на них, то рассчитывать отпускные нужно по особым правилам. Важно также не ошибиться в расчете фактических дней отпуска.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

Подавать ли уведомление о КИК, если компания зарегистрирована в 2023 году?

Нужно ли мне подать уведомление о КИК за 2023 год, если иностранная компания зарегистрирована в 2023 году?

Подавать ли уведомление о КИК, если компания зарегистрирована в 2023 году?
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