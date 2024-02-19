⚡️Итоги дня: SpaceX запустила ракету на луну, импортный алкоголь подорожает, ФНС начала ВНП у Ивлеевой, студентам хотят поднять стипендии до прожиточного минимума

🚀SpaceX запустила ракету с космическим кораблем американской фирмы для приземления на Луну. Приземление ожидается 22 февраля. Космический корабль США не сажался в целостности на Луну с 1972 года.

Индекс цифровой грамотности россиян за последний год заметно вырос. У мужчин наблюдается более высокий уровень грамотности, чем у женщин (72 п.п. против 70 п.п.). Также он выше у россиян от 35 до 54 лет (73 п.п.), а ниже — у молодежи (среди тех, кому от 18 до 24 лет — 69 п.п.).