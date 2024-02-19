⚡️Итоги дня: SpaceX запустила ракету на луну, импортный алкоголь подорожает, ФНС начала ВНП у Ивлеевой, студентам хотят поднять стипендии до прожиточного минимума

Последние события в режиме онлайн: главные новости бизнеса и политики, международные события, происшествия за 15 февраля:
Выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет продлена до 8 июля. Президент ранее огорчился скорым завершением выставки и ее тут же продлили.
Программа «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года. По программе государство государство оплачивает до 35% стоимости квартиры за семью.
Кстати, ипотеку теперь выдают по биометрии, слышали?
ЦБ: криптовалюту стали чаще использоваться для трансграничных операций и ВЭД. Криптовалюты стали активнее использоваться во внешнеэкономической деятельности и для проведения трансграничных расчетов, однако их доля на российском финрынке все еще невелика, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.
🚀SpaceX запустила ракету с космическим кораблем американской фирмы для приземления на Луну. Приземление ожидается 22 февраля. Космический корабль США не сажался в целостности на Луну с 1972 года.
Индекс цифровой грамотности россиян за последний год заметно вырос. У мужчин наблюдается более высокий уровень грамотности, чем у женщин (72 п.п. против 70 п.п.). Также он выше у россиян от 35 до 54 лет (73 п.п.), а ниже — у молодежи (среди тех, кому от 18 до 24 лет — 69 п.п.).
Тем временем мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана граждан.
Microsoft объявила, что инвестирует $3,4 млрд в экономику Германии, в основном на развитие ИИ. Это крупнейшая инвестиция в страну за последние 40 лет.
Питерские налоговики начали выездную проверку ИП Анастасии Ивлеевой. Их интересует период деятельности блогера и телеведущей с 2020 по 2023 год.
Цены на импортный алкоголь могут вырасти до 30% из-за смены страны маркировки. Теперь акцизные марки на алкоголь будут клеить в России вместо Латвии это и вызовет повышение цен на спиртное.
Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, внесен в Госдуму. Проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Поклонники Apple начинают возвращать свои очки Vision Pro. Пользователи жалуются на головные боли, укачивание и вес устройства.
ФАС после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада указала, что признала «Яндекс Такси» занимающим доминирующее положение на территории РФ.
Но из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены, отмечает ведомство.
В России предложили увеличить стипендии. Социальная и академическая стипендии в России не должны быть ниже прожиточного минимума, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России. Причиной стало недовольство Будапешта мерами, направленными против китайских компаний.
Индустриальные парки нового формата построят в Подмосковье. Сразу 5 штук и в этом году. Парки нового формата появятся в Дмитровском, Ленинском, Раменском, Жуковском и Одинцовском городских округах. Планируется создание более 58 000 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.
Пишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего.
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