Турецкий Denizbank проверяет вид на жительство у российских клиентов

Посредники, которые помогают открывать счета в турецких банках, считают, что банк собирает статистику о покупке жилья и оценивает, активны ли счета. Если по ним не было операций, то их могут закрыть.

Крупнейший Denizbank рассылает письма российским клиентам с просьбой предоставить документы, которые подтвердят проживание в Турции. Об этом пишет «РБК».

К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank, — говорится в письме банка.

Посредник, который помогает открывать карты в турецких банках, Сергей Овсянников рассказал, что клиенты без ВНЖ могут попасть в группу риска, в перспективе им могут закрыть счет из-за недостаточного размера баланса.

Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что банк обновляет данные клиентов, которые покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ. Закрывать их счета не планируется, если они активные.

С января 2024 года Denizbank перестал открывать счета новым клиентам из РФ. Уровень отказов составляет 95%, поскольку пользователи не проходят проверку комплаенса.