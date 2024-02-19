Как понять, чем отличаются налоговые схемы от моделей

Когда налоговую начинает интересовать деятельностью предприятия, возникает вопрос, что бизнес делает не так, как правильно выстроить систему контроля налоговых рисков внутри организации.

Зачастую компании не понимают разницы между моделью налогового администрирования и схемой. До сих пор есть бизнес, который пользуется налоговой «оптимизацией». Она включает в себя следующие инструменты.

Работа с недобросовестными контрагентами

Эта схема позволяет предпринимателям снижать нагрузку по НДС с использованием «технических» компаний и сокращать базу по налогу на прибыль, включая посредников в цепочку сделок.

Налоговики научились вычислять такие схемы, уже создан Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей, есть методика проверки контрагентов. Такая «оптимизация» нарушает законодательство и приводит к доначислениям.

Дробление бизнеса и внутригрупповые сделки

Когда в группе компаний могут применяться льготные режимы (например, УСН). Из-за чего снижается налоговая нагрузка за счет сделок с аффилированными лицами.

ФНС вычисляет признаки незаконного дробления бизнеса, устанавливает неправомерность использования льгот и проверяет рыночные цены при сделках со взаимозависимостью.

Расходы на персонал

За счет привлечения к работе ИП и самозанятых компании снижают нагрузку на НДФЛ и социальным взносам, экономят на премиях и оплате личных расходов.

Налоговиков в этой схеме интересуют признаки трудовых отношений с ИП и самозанятыми, а также они установят, были ли обоснованными расходы на персонал для целей налога на прибыль.

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