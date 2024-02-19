Как понять, чем отличаются налоговые схемы от моделей

Зачастую компании не понимают разницы между моделью налогового администрирования и схемой. До сих пор есть бизнес, который пользуется налоговой «оптимизацией». Она включает в себя следующие инструменты.
Работа с недобросовестными контрагентами
Эта схема позволяет предпринимателям снижать нагрузку по НДС с использованием «технических» компаний и сокращать базу по налогу на прибыль, включая посредников в цепочку сделок.
Налоговики научились вычислять такие схемы, уже создан Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей, есть методика проверки контрагентов. Такая «оптимизация» нарушает законодательство и приводит к доначислениям.
Дробление бизнеса и внутригрупповые сделки
Когда в группе компаний могут применяться льготные режимы (например, УСН). Из-за чего снижается налоговая нагрузка за счет сделок с аффилированными лицами.
ФНС вычисляет признаки незаконного дробления бизнеса, устанавливает неправомерность использования льгот и проверяет рыночные цены при сделках со взаимозависимостью.
Расходы на персонал
За счет привлечения к работе ИП и самозанятых компании снижают нагрузку на НДФЛ и социальным взносам, экономят на премиях и оплате личных расходов.
Налоговиков в этой схеме интересуют признаки трудовых отношений с ИП и самозанятыми, а также они установят, были ли обоснованными расходы на персонал для целей налога на прибыль.
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