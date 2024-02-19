В приказе на отпуск Т-6 надо указывать полный рабочий год, даже если сотрудник берет отпуск только на 14 дней

Половина отпуска за половину рабочего года – это неправильная формулировка.

Даже если сотрудник берет половину отпуска, этот отпуск все равно предоставляется ему за конкретный рабочий год. Этот рабочий год (не путать с календарным) и надо указывать в приказе Т-6.

Такое разъяснение дает Роструд.

В приказе о предоставлении отпуска следует указывать рабочий год полностью, а не его половину.

Например, сотрудник устроился на работу 07.04.2023 и идет в отпуск с 11.03.2024 на 14 дней.

В приказе надо указать период (рабочий год) –­ с 07.04.2023 по 06.04.2024.

Следующий отпуск на 14 дней тоже будет за период с 07.04.2023 по 06.04.2024.

Какими документами оформляют отпуск, мы разбирали здесь.