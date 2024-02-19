Компании из технополиса «Эра» освободят от уплаты налогов на 10 лет

Сейчас участники технополиса «Эра» работают над программами в сфере обороны страны без государственной поддержки. Правительство собирается это изменить и предоставить компаниям льготы по уплате НДС, налога на прибыль и страховых взносов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который на 10 лет освободит от уплаты налогов участников технополиса «Эра» при Министерстве обороны.

Изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривают освобождение участников Технополиса от уплаты НДС сроком до 10 лет с момента внесения в Реестр участников Технополиса, освобождение от уплаты налога на прибыль организации, а также пониженные ставки страховых взносов для работников организаций - участников Технополиса, — сказано в пояснительной записке.

Технополис представляет собой открытую площадку для совместной работы над пилотными проектами и программами в области обороны и безопасности страны.

Сейчас участники «Эры» выполняют задачи за счет собственных средств, никакая государственная поддержка для них не предусмотрена.

Это собираются исправить освободить инновационные компании от НДС и налога на прибыль на 10 лет, а также понизить ставки страховых взносов для сотрудников.