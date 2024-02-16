Больше 100 тысяч человек принимают участие в программе долгосрочных сбережений

1 января 2024 года в стране запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС). Сейчас в ней принимает участие более 100 тыс. человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой за заместителя министра финансов Ивана Чебескова.
Программа долгосрочных сбережений - это флагманский продукт. Уже более 100 тыс. граждан приняли участие в этой программе, открыли в ней договоры. Мы считаем, что это будет одним из самых лучших продуктов для сбережений граждан в долгосрочной перспективе, который и защищен государством, и стимулируется налоговыми льготами, а также имеет софинансирование со стороны государства в первые три года программы, — сказал Иван Чебесков.
Программа долгосрочных сбережений позволяет получать государственное финансирование взносов до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет и специальный налоговый вычет до 52 тыс. рублей.
Для участия в ПДС нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом.
Недавно мы писали, что Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику.
Комментарии1
Интересно, кто же эти такие прыткие 100'000 человек?
В структуре Пенсионного фонда — 84 Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ, включая ОПФР в г. Байконур (Казахстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных органах ПФР. В системе ПФР трудится более 100 000 специалистов[9].https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Как все банально просто... Очень похоже на то, что за полтора месяца, с начала действия программы, вчерашних пенсионщиков в добровольно-принудительном порядке согнали на на этот "флагманский продукт".