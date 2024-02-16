Больше 100 тысяч человек принимают участие в программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января, чтобы в ней участвовать нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

1 января 2024 года в стране запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС). Сейчас в ней принимает участие более 100 тыс. человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой за заместителя министра финансов Ивана Чебескова.

Программа долгосрочных сбережений - это флагманский продукт. Уже более 100 тыс. граждан приняли участие в этой программе, открыли в ней договоры. Мы считаем, что это будет одним из самых лучших продуктов для сбережений граждан в долгосрочной перспективе, который и защищен государством, и стимулируется налоговыми льготами, а также имеет софинансирование со стороны государства в первые три года программы, — сказал Иван Чебесков.

Программа долгосрочных сбережений позволяет получать государственное финансирование взносов до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет и специальный налоговый вычет до 52 тыс. рублей.

Для участия в ПДС нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом.

Недавно мы писали, что Минфин планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику.