⚡️Итоги дня: газеты и журналы вернутся в сетевые магазины, АвтоВАЗ выпустит три новые модели, а цены на «вторичку» снизятся

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

Последние события в режиме онлайн: главные новости бизнеса и политики, международные события, происшествия за 16 февраля:

Газеты и журналы вернутся во все розничные магазины. Минпромторг просит сетевые магазины наладить контакты со СМИ, иначе противном случае министерство введет нормативное регулирование этого направления и законодательно закрепит за периодикой места на торговых полках магазинов.

📰А вы читаете только электронные СМИ или тоже покупаете периодику в киосках? Поделитесь в комментариях

Поезда между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028 году будут ходить каждые 15 минут. Это случится после того, как построят высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) за 600 млрд рублей.

🤖💻 Нейросети научатся «читать» результаты компьютерной томографии. Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины создали первый открытый набор данных с результатами компьютерной томографии (КТ) головного мозга для обучения медицинских нейросетей.

Из-за высоких ставок по кредитам жилье на вторичном рынке подешевеет. Снижение цен на «вторичку» прекратится, когда ЦБ достигнет целевых показателей по инфляции и перейдет к снижению ключевой ставки.

В 2023 году в среднем 88 тысяч человек трудоустраивалось в России ежедневно, численность занятых выросла на 1,6 млн человек.

«АвтоВАЗ» планирует запустит производство трех новых моделей. Завод будет делать LADA Vesta с автоматической трансмиссией, LADA e-Largus (классический универсал с электрическим двигателем) и бизнес-седан LADA Aura. В 2025 году должна выйти новая LADA Iskra.

🍌Россия отменила частичный запрет на поставку бананов из Эквадора. Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора снова поставлять бананы.

«Сбер» запустил сервис для создания контента с цифровыми 3D-инфлюенсерами. Сервис упрощает генерацию контента с диджитал-амбассадорами, ускоряет создание роликов и экономит траты на производство контента в три-пять раз.

Пишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего.