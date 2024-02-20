Как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО: мнение Минфина

Если компания утратила право на УСН, она вынужденно переходит на ОСНО. Если идет переход с УСН «доходы минус расходы», то НДС можно взять на вычет. А вот с УСН «доходы» ситуация неоднозначная.

Очередные разъяснения (мало что разъясняющие) дал Минфин в письме от 09.01.2024 № 03-07-11/258.

По НК можно брать на вычет НДС после перехода на ОСНО при условии, что ранее этот НДС не был включен в расходы при УСН.

Но при УСН «доходы» расходы в принципе не учитываются.

Есть два взаимоисключающих решения судов (Конституционного и Верховного).

Минфин в своем письме советуют руководствоваться и тем, и этим решением судов.

Вместе с тем раньше Минфин категорически заявлял, что вычет применять нельзя (письмо от 13.02.2023 № 03-07-11/11591).

Теперь позиция смягчилась. Но однозначного четкого ответа все равно нет.

Напомним, для компания, применяющая УСН, может потерять право на спецрежим, если превышены лимиты: По доходам (в 2024 году — 265,8 млн рублей).

По численности работников (в 2024 году — 130 человек).

По стоимость основных средств (150 млн рублей в 2024 году).

И если с определением доходов проблем, как правило нет, то вот со стоимостью ОС, особенно после введения ФСБУ и с численностью бизнес регулярно совершает тотальные ошибки. Кроме того, есть и иные причины, по которым компания может утратить право на применение УСН, например, если откроет филиал.

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