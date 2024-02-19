Совет Федерации собирается брать платежи с маркетплейсов для помощи «Почте России»

С маркетплейсов хотят брать инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота. Собранные средства пойдут на финансовое оздоровление «Почты России».

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отправил в правительство пакет документов, которые установят для маркетплейсов инфраструктурный платеж в адрес «Почты России» в размере 0,5% от квартального оборота. Об этом пишет «РБК».

Предполагается, что инфраструктурный платеж поддержит работу 27 тыс. отделений «Почты России» в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. По итогам 2022 года убыток таких офисов составил 35,9 млрд рублей.

Для финансового оздоровления «Почты России» сенаторы предлагают:

закрепить за «Почтой России» статус федерального поставщика товаров электронной коммерции;

делать государственные капитальные вложения в создание и развитие производственной, транспортной, информационной и социальной инфраструктуры почты, а также оказывать финансовую и материально-техническую помощь;

создать реестр маркетплейсов, куда будут входить площадки с оборотом более 1 млрд рублей в год. Такие компании будут каждый квартал отчитываться об объеме онлайн-торговли.

В 2023 году маркетплейсы могли бы заплатить инфраструктурный платеж в размере 21 млрд рублей, а в 2030 году эта сумма вырастет до 50 млрд рублей.

В настоящее время этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти. Позиция по данному обращению будет сформирована с учетом позиций заинтересованных министерств, — сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В ноябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин выступил против введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Идея также получила отрицательные отзывы от представителей бизнеса. Представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считает странным, что после этого, инициативы «осталась жить».