В России выросло число россиян, у которых пять и более кредитов

Число россиян, у которых есть пять и больше кредитов, удвоилось.

Число россиян с пятью и более кредитами стало в два раза больше. Если в 2021 году таких было 4,7% (по данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро»), то в 2023-м — 8,6%, пишет РБК.

Это произошло благодаря распространению кредиток. На 1 июля 2023 года такие карты были у 23 миллионов человек. По данным ЦБ, это 54% от общего числа банковских заемщиков. При этом, согласно информации консалтинговой компании Frank RG, всего в стране выдано 46,7 миллиона кредитных карт.

Почти 18% трудоспособных россиян тратят на погашение долга по кредитам более половины своего ежемесячного дохода. 42% тратили на выплату ежемесячных взносов от 10% до 30% дохода, а 24% — 30-50%. Доля тех, кто направляет на погашение кредитов более 80% своих доходов, составила 4%. Лишь 12% трудоспособных россиян заявили, что закладывают на погашение кредитов до 10% дохода.