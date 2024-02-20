Иностранцев с долгами разрешили не выпускать из страны

Суд может запретить иностранцу, который уклоняется от своих обязательств, выезжать из страны. Также в счет погашения долгов могут забрать его квартиру в России, поскольку она не может считаться единственным жильем.

Мосгорсуд решил, что иностранцу можно запретить выезд из РФ до тех пор, пока он не расплатится с долгами. Об этом пишет «RG.RU».

На иностранцев не действует норма о защите единственного жилья. У такого должника могут арестовать единственную квартиру, которая находится на территории России.

Вынесенное решение очень важно тем, что оно направлено на защиту прав взыскателя от недобросовестных действий должника-иностранца, — сказал вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов.

Мосгорсуд рассматривал дело, в котором гражданин Франции и генеральный директор российского ООО задолжал крупную сумму по договору аренды нежилого помещения от имени компании. Собственники недвижимости обратились в суд, который удовлетворил исковые требования и решил взыскать с ответчика больше 170 тыс. евро.

Должник не исполнил свои обязательства, поэтому Мосгорсуд наложил на гражданина Франции ряд ограничений. В том числе запретил выезжать за пределы РФ, пока задолженность не будет погашена. Приставы в счет оплаты долга запустили процесс реализации московской квартиры, которая была в собственности иностранца.

Спорная квартира не может являться единственным для заявителя пригодным для постоянного проживания жилым помещением, так как такой иностранный гражданин не может постоянно проживать на территории РФ с точки зрения закона, — объяснил Никита Филиппов.

В 2005 году Конституционный суд признал, что временное ограничение выезда из России в случае уклонения от исполнения обязательств, не нарушает конституционных прав.