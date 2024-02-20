Социальные пособия

На какие пособия можно рассчитывать в 2024 году. 10 выплат в разных ситуациях

Пенсионерам, родителям, безработным и не только: выборка пособий для 2024 года.
94 56

Портал Госуслуги опубликовал список пособий, на которые жители России могут рассчитывать в разных сложных жизненных ситуациях.

🔹 По безработице.

  • Минимум — 1 611 ₽.

  • Максимум — 13 738,61 ₽ в первые три месяца, 5 370 ₽ — следующие три месяца.

🔹 Единое пособие.

50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей, если у семьи низкий доход и соблюдаются другие условия нуждаемости.

🔹 Пенсионерам за иждивенцев.

1/3 от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за троих. В 2024 году неработающим пенсионерам — от 2 711,63 ₽ до 8 134,88 ₽, работающим — без учета индексации.

🔹 Ежемесячная денежная выплата при инвалидности.

  • 5 324,84 ₽ — инвалидам I группы.

  • 3 802,78 ₽ — инвалидам II группы, детям-инвалидам.

  • 3 044,15 — инвалидам III группы.

🔹 На погребение.

8 370,20 ₽ родственнику или другому лицу, оплатившему похороны. Оформляется через работодателя умершего. За неработающих и пенсионеров можно оформить на Госуслугах.

🔹 При уходе за ребенком-инвалидом.

10 000 ₽ одному из родителей или опекунов ребенка-инвалида до 18 лет либо инвалида с детства I группы.

🔹 При несчастных случаях на производстве.

В зависимости от степени утраты трудоспособности:

  • До 141 480,16 — единовременно.

  • До 108 784,04 — ежемесячно.

Назначает СФР.

🔹 При усыновлении.

187 996,90 ₽ — если усыновили ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет или детей, являющихся братьями или сестрами.

🔹 Семье призывника.

38 963,47 ₽ — единовременно беременной жене.

16 698,63 ₽ — ежемесячно на ребенка до 3 лет.

🔹 При сокращении на работе или ликвидации компании.

От одного до трех среднемесячных заработков в зависимости от времени нового трудоустройства. Платит работодатель.

Начать дискуссию

Налог на имущество физических лиц

Расширен перечень недвижимости, относящейся к жилым домам

С 2024 года перечень недвижимости, которое относится к жилым домам при исчислении налога на имущество, дополнили.

2

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Вклады

47% россиян считают, что лучше хранить свободные деньги в банке

Почти половина жителей страны уверены во вкладах, но 27% считают, что свободным деньгам не место в банках.

9
НДС

Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС

Для льготы по НДС в общепите средняя зарплата за минувший год должна быть не менее среднеотраслевой в регионе. Это касается и малого бизнеса.

30

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
2,1 тыс.
Ведение бизнеса

Компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal

Активы золотодобытчика Polymetal оценили в 3,69 млрд долларов. Саму сделку будут проводить в российских рублях с помощью компаний, которые не попали под санкции.

23
Бухгалтерская отчетность

Чек-лист по отчетности в 2024 году. Что нужно подготовить бухгалтеру

В 2024 году все организации должны сдать бухотчетность по итогам прошлого года. Не потеряйтесь в сроках, формах и видах обязательных отчетов!

73

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Некоммерческие организации

Какие документы нужны для регистрации ТСН владельцами гаражей

Собственники гаражей могут создать товарищество собственников недвижимости.

31
Социальные пособия

На какие пособия можно рассчитывать в 2024 году. 10 выплат в разных ситуациях

Пенсионерам, родителям, безработным и не только: выборка пособий для 2024 года.

95
Логотип Корада
Корада

Можно ли внедрить 1С своими силами: 4 типичных заблуждения заказчика

Некоторые компании, которые планируют внедрить 1С, избегают помощи сторонних подрядчиков и хотят сделать все своими силами. Разбираемся, с чем связано такое желание и почему самостоятельное внедрение — не лучший вариант для большинства фирм.

Можно ли внедрить 1С своими силами: 4 типичных заблуждения заказчика
40
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какой метод определения доходов и расходов выбрать для ИП на ОСНО?

Добрый день! Поделитесь опытом. ИП на ОСНО. Какой метод использовать при определении доходов и расходов начисления или кассовый? Доход за год планируется примерно 30 млн.руб.

7
3
Логотип RG-Soft
RG-Soft

1C:Бухгалтерия переход с версии 2.0 на 3.0 — инструкция

Для бухгалтеров открылась возможность перейти с модификации 2.0 продукта 1С «Бухгалтерия предприятия» на версию 3.0. Переход выполняется в локальном режиме и в облаке «1С:Фреш». Первый вариант — бесплатный для пользователей. Пользование продуктом 1C гарантирует беспроблемную работу на удаленке, за городом или в отеле. Современный релиз 3.0 апробирован на практике, отличается надежностью, постоянно совершенствуется.

1C:Бухгалтерия переход с версии 2.0 на 3.0 — инструкция
37
Сальдо ЕНС

Как вернуть переплаты с ЕНС

Возврат денежных средств с единого налогового счета зависит от положительного сальдо, если баланс будет отрицательным, то переплату не вернут.

85

Разборы законов

1 170
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Астрал
Астрал
НДФЛ

Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году

С 2021 года при расчете НДФЛ применяется прогрессивная ставка. Налог с дохода до 5 млн руб. рассчитывается по ставке 13%, а свыше --- по ставке 15%. На период с 2021–2023 гг. прогрессивная ставка применяется отдельно к каждой налоговой базе, а с 2024 года -- к совокупности налоговых баз.

Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году
1
115
Логотип Александр Андрианов
Александр Андрианов
НДС

Раздельный учет по НДС. Мнение коллегии налоговых консультантов

При определении доли расходов, приходящихся на необлагаемые НДС операции, какие расходы организации необходимо учесть? Правильно ли понимаем, что в данном случае прямые расходы будут отсутствовать, что проценты по кредиту не могут рассматриваться в качестве прямых?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
54
Кредитование

В России выросло число россиян, у которых пять и более кредитов

Число россиян, у которых есть пять и больше кредитов, удвоилось.

1
76
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты

Перед тем, как принять решение о вложениях, инвестор изучает финансовую модель компании. Поговорим о ключевых элементах, которые руководители бизнеса должны учитывать при подготовке к встрече с потенциальными финансовыми партнёрами.

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты
22
3-НДФЛ

При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года

До 2 мая 2024 года необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в ИФНС, в МФЦ или онлайн через личный кабинет.

83
Обзор судебной практики

Иностранцев с долгами разрешили не выпускать из страны

Суд может запретить иностранцу, который уклоняется от своих обязательств, выезжать из страны. Также в счет погашения долгов могут забрать его квартиру в России, поскольку она не может считаться единственным жильем.

70

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта: что с НДФЛ и взносами

Приближается 23 февраля – День защитника Отечества и Международный женский день 8 марта. К этим праздникам многие организации дарят подарки сотрудникам. Рассказываем, в каком случае с подарков не надо удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.

184
Интеллектуальные права

🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

Узнаете, как минимизировать правовые риски с программным обеспечением, защитить интеллектуальную собственность, зарегистровать ПО. Разберем вопросы управления и распоряжения интеллектуальными активами бизнеса, монетизацию ПО и масштабирование IT-бизнеса.

53