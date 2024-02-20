На какие пособия можно рассчитывать в 2024 году. 10 выплат в разных ситуациях

Пенсионерам, родителям, безработным и не только: выборка пособий для 2024 года.

Портал Госуслуги опубликовал список пособий, на которые жители России могут рассчитывать в разных сложных жизненных ситуациях.

🔹 По безработице.

Минимум — 1 611 ₽.

Максимум — 13 738,61 ₽ в первые три месяца, 5 370 ₽ — следующие три месяца.

🔹 Единое пособие.

50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей, если у семьи низкий доход и соблюдаются другие условия нуждаемости.

🔹 Пенсионерам за иждивенцев.

1/3 от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за троих. В 2024 году неработающим пенсионерам — от 2 711,63 ₽ до 8 134,88 ₽, работающим — без учета индексации.

🔹 Ежемесячная денежная выплата при инвалидности.

5 324,84 ₽ — инвалидам I группы.

3 802,78 ₽ — инвалидам II группы, детям-инвалидам.

3 044,15 — инвалидам III группы.

🔹 На погребение.

8 370,20 ₽ родственнику или другому лицу, оплатившему похороны. Оформляется через работодателя умершего. За неработающих и пенсионеров можно оформить на Госуслугах.

🔹 При уходе за ребенком-инвалидом.

10 000 ₽ одному из родителей или опекунов ребенка-инвалида до 18 лет либо инвалида с детства I группы.

🔹 При несчастных случаях на производстве.

В зависимости от степени утраты трудоспособности:

До 141 480,16 — единовременно.

До 108 784,04 — ежемесячно.

Назначает СФР.

🔹 При усыновлении.

187 996,90 ₽ — если усыновили ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет или детей, являющихся братьями или сестрами.

🔹 Семье призывника.

38 963,47 ₽ — единовременно беременной жене.

16 698,63 ₽ — ежемесячно на ребенка до 3 лет.

🔹 При сокращении на работе или ликвидации компании.

От одного до трех среднемесячных заработков в зависимости от времени нового трудоустройства. Платит работодатель.