47% россиян считают, что лучше хранить свободные деньги в банке

Почти половина жителей страны уверены во вкладах, но 27% считают, что свободным деньгам не место в банках.

Лучшим вариантом сохранения свободных денег 47% жителей страны назвали банковские вклады. Об этом сказано в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе январского опроса почти каждый второй ответил, что накопления лучше положить в банк (47%), каждый четвертый — что там им не место (27%), — говорится в исследовании.

59% участников опроса стараются копить деньги по максимуму, 29% уверены, что доходы лучше быстрее потратить, а свободные средства вложить.

На пять процентных пунктов выросла готовности жителей страны к большим расходам. То, что сейчас самое подходящее время для купных покупок, считают 28%. Иначе думают 48%.

Только 12% назвали январь 2024 года благоприятным временем для займов. Тогда как 69% считают, что не стоит брать заемные средства.