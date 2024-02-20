Вклады

47% россиян считают, что лучше хранить свободные деньги в банке

Почти половина жителей страны уверены во вкладах, но 27% считают, что свободным деньгам не место в банках.
47 21

Лучшим вариантом сохранения свободных денег 47% жителей страны назвали банковские вклады. Об этом сказано в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе январского опроса почти каждый второй ответил, что накопления лучше положить в банк (47%), каждый четвертый — что там им не место (27%), — говорится в исследовании.

59% участников опроса стараются копить деньги по максимуму, 29% уверены, что доходы лучше быстрее потратить, а свободные средства вложить.

На пять процентных пунктов выросла готовности жителей страны к большим расходам. То, что сейчас самое подходящее время для купных покупок, считают 28%. Иначе думают 48%.

Только 12% назвали январь 2024 года благоприятным временем для займов. Тогда как 69% считают, что не стоит брать заемные средства.

Начать дискуссию

Общество

Ассоциация туроператоров: в страны Европы не пустят без биометрического паспорта

При отказе предоставить биометрические данные, туристам запретят въезжать в европейские страны из Шенгенской зоны.

33

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам

Excel — не просто программа. Это краеугольный камень, на котором держится работа клерков во всех компаниях мира. Финансистов уж точно. И сегодня речь пойдет о роботизации этого блока работы.

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам
25
Логотип Людмила Решетникова
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд

Наткнулась на интересный спор ( а точнее мнение судов), хочу вам об этом рассказать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

Как разобраться в тонкостях законодательства и отчитываться в контролирующие органы без ошибок и стресса

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Все это вас ждет на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

25
Бесплатно с Зарплата

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция

Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
26
Воинский учет

Эксперт: работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

88

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов

01.09.22 г. в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и ФЗ №152 к обработке, учету и ведению документов
23
Логотип А2Б
А2Б
ЭДО

Сравнение популярных систем электронного документооборота

В эпоху цифровизации перевод документооборота компаний в электронный формат становится актуальной задачей. Системы электронного документооборота (СЭД) предоставляют множество преимуществ по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством. 

Сравнение популярных систем электронного документооборота
22
Логотип Ярослав Сафронов
Ярослав Сафронов
Банкротство

Когда могут признать сделку должника и предпринимателя недействительной. 10 доказательств

Законом о банкротстве, а именно нормой п. 2 ст. 61.2 предусмотрено право конкурсного управляющего анализировать все сделки должника за период 3-5 лет до его банкротства и подавать заявления о признании таких сделок недействительными.

9
Банки

«Тинькофф» будет привозить карты жителям Симферополя и Севастополя

Жители Крыма смогут заказывать дебетовые и кредитные карты «Тинькофф» с доставкой.

17
Право

Цифра дня. Про долги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыщет с должников в пользу банков более 3,2 трлн руб. по итогам 2023 года

Цифра дня. Про долги
20
Валюта

БКС Банк изменит условия хранения иностранной валюты

Для клиентов БКС Банка с 1 марта будут действовать новые лимиты на хранение валюты. Без комиссии можно хранить до 1 тыс. долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и гонконгских долларов.

42

Разборы законов

1 171
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налог на имущество физических лиц

Расширен перечень недвижимости, относящейся к жилым домам

С 2024 года перечень недвижимости, которое относится к жилым домам при исчислении налога на имущество, дополнили.

99
Вклады

47% россиян считают, что лучше хранить свободные деньги в банке

Почти половина жителей страны уверены во вкладах, но 27% считают, что свободным деньгам не место в банках.

47
НДС

Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС

Для льготы по НДС в общепите средняя зарплата за минувший год должна быть не менее среднеотраслевой в регионе. Это касается и малого бизнеса.

65
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
2,1 тыс.
Логотип BRG
BRG
Эквайринг

Операции по эквайрингу можно упростить за 1 час

Чтобы принимать безналичные платежи по картам, компании подключают услугу эквайринга. Для этого подбирают в банке подходящий вид эквайринга, заключают договор и настраивают функционал в программе для учета. Рассмотрим, как настроить и проводить операции эквайринга в конфигурации 1С:ERP 2.5 на примере релиза 2.5.12.222.

Операции по эквайрингу можно упростить за 1 час
29
Ведение бизнеса

Компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal

Активы золотодобытчика Polymetal оценили в 3,69 млрд долларов. Саму сделку будут проводить в российских рублях с помощью компаний, которые не попали под санкции.

45

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтерская отчетность

Чек-лист по отчетности в 2024 году. Что нужно подготовить бухгалтеру

В 2024 году все организации должны сдать бухотчетность по итогам прошлого года. Не потеряйтесь в сроках, формах и видах обязательных отчетов!

108
Некоммерческие организации

Какие документы нужны для регистрации ТСН владельцами гаражей

Собственники гаражей могут создать товарищество собственников недвижимости.

46