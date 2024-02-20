БКС Банк изменит условия хранения иностранной валюты

Для клиентов БКС Банка с 1 марта будут действовать новые лимиты на хранение валюты. Без комиссии можно хранить до 1 тыс. долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и гонконгских долларов.

С 1 марта 2024 года БКС Банк пересмотрит лимиты бесплатного хранения на счетах долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и гонконгских долларов. Ограничения составят 1 тыс. единиц и не будут зависеть от выбранного клиентами пакета услуг. Об это сказано на сайте банка.

Комиссия за обслуживание соответствующих счетов в иностранных валютах не меняется и составляет 1% в месяц, — говорится в сообщении.

Банковская комиссия будет начислена на сумму превышения бесплатного лимита и рассчитывается отдельно по каждой валюте. Первое списание произойдет в апреле 2024 года.

Клиенты банка могут без ограничений хранить средства в рублях, юанях, дирхамах, тенге, армянских драмах, турецких лирах, сербских динарах, грузинских лари, белорусских рублях и в азербайджанских манатах.