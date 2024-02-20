При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года

До 2 мая 2024 года необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в ИФНС, в МФЦ или онлайн через личный кабинет.

Сдать 3-НДФЛ надо, если в 2023 году человек продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Также сдать 3-НДФЛ должны ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года, напоминает ФНС.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры, мы рассказывали тут.

До 2 мая нужно задекларировать доходы, если вы подаете ее для получения вычета, то укладываться в срок до 2 мая не нужно.