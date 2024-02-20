Пошли требования о нестыковке ЕНП-уведомлений и 6-НДФЛ

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтер получила требование о несоответствии сумм в уведомлении и 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.
Коллеги прокомментировали эмоционально: «Началось…».
Суммы из уведомлений давно ушли с ЕНС, их заменили суммы из 6-НДФЛ, которые тоже давно ушли в бюджет. Но следы остались и налоговики их анализируют.
Как начисляют налоги на ЕНС мы рассказывали здесь.
В случае автора в уведомлениях сумма налога была больше, чем в 6-НДФЛ. Этот факт показался налоговикам подозрительным.
Между тем, бухгалтеры пишут, что у них тоже данные из уведомлений не сходятся с данными из 6-НДФЛ, но вопросов от ИФНС по этому поводу пока не было.
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