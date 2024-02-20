6-НДФЛ

Пошли требования о нестыковке ЕНП-уведомлений и 6-НДФЛ

Данные из уведомлений по ЕНП на НДФЛ, сданных в 1 квартале 2023 года, давно «затерлись» данными из 6-НДФЛ за 1 квартал, но налоговики не теряют бдительности, проводят сравнение и находят нестыковки.
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Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер получила требование о несоответствии сумм в уведомлении и 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Коллеги прокомментировали эмоционально: «Началось…».

Суммы из уведомлений давно ушли с ЕНС, их заменили суммы из 6-НДФЛ, которые тоже давно ушли в бюджет. Но следы остались и налоговики их анализируют.

Как начисляют налоги на ЕНС мы рассказывали здесь.

В случае автора в уведомлениях сумма налога была больше, чем в 6-НДФЛ. Этот факт показался налоговикам подозрительным.

Между тем, бухгалтеры пишут, что у них тоже данные из уведомлений не сходятся с данными из 6-НДФЛ, но вопросов от ИФНС по этому поводу пока не было.

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