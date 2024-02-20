ДМС для мигрантов продолжат продавать через Госуслуги

Теперь иностранные работники смогут на постоянной основе оформлять страховку на Госуслугах. ДМС нужно для въезда в страну и устройства на работу.

Минцифры назвало успешным эксперимент по продаже трудовым мигрантам полисов добровольного медицинского страхования через портал Госуслуг. Теперь этот сервис будет доступен постоянно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства.

Для мигрантов оформить полис ДМС нужно для въезда в РФ на работу. Сейчас полисы предлагают все основные игроки страхового рынка. Средняя цена годовой страховки составляет несколько тысяч рублей. Пакет покрывает медицинские и стоматологические услуги.

Чтобы воспользоваться услугой удаленно, у мигранта должна быть подтвержденная запись на портале Госуслуг. Функционал доступен с 2022 года.

В 2023 году число иностранцев, которые работают в РФ, сократилось по сравнению с 2022 годом и не превышало 3,5 млн человек.

МВД за 2023 год выдало 2,3 млн патентов на работу. В основном иностранных работников ждут в сфере строительства, розничной торговли, услуг и АПК.