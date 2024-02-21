Путин разрешил Экспобанку купить российский банк HSBC

Экспобанк хочет приобрести 100% российского бизнеса Эйч-Эс-Би-Си-банка. Сделку могут завершить в первом полугодии 2024 года.

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о праве Экспобанка на покупку 100% Эйч-Эс-Би-Си-банка, который принадлежит нидерландской HSBC Europe B.V. Об этом пишет «Коммерсант».

Экспобанк попал под санкции США в декабре 2023 года. Генеральная лицензия OFAC разрешает компаниям проводить любые операции до 21 марта 2024 года, если они направлены на прекращение отношений с Экспобанком.

Несмотря на разрешение президента РФ, HSBC может отказаться от дальнейшего участия в сделке, если посчитает, что санкционные риски достаточно существенны, — сказал партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов.

Также он добавил, что разрешение президента не устанавливает юридической обязанности продажи бизнеса.

Сделку по продаже активов могут завершить в течение первого полугодия 2024 года. Если это произойдет, то Экспобанк получит прибыльный бизнес.

На начало 2024 года наибольшая часть активов Эйч-Эс-Би-Си-банка расположена на депозитах в ЦБ РФ. Это 17,9 млрд рублей. Еще 10,1 млрд рублей размещено в других кредитных организациях, а в структуре пассивов почти 10 млрд рублей занимает нераспределенная прибыль и больше 12 млрд рублей — это средства, привлеченные от других банков.