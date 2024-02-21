Акционеры ВТБ могут остаться без дивидендов за 2023 год

За 2023 год банк заработал рекордную сумму чистой прибыли — 432,2 млрд рублей. Несмотря на это, менеджмент ВТБ не хочет выплачивать дивиденды.

Несмотря на рекордную прибыль в 2023 году, банк ВТБ предложит не выплачивать акционерам дивиденды. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

Мы об этом с самого начала говорили, менеджмент будет предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, — сказал Пьянов.

Окончательное решение примет собрание акционеров.

За 2023 год чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила рекордные 432,2 млрд рублей. На чистых процентных доходах банк заработал 761,4 млрд, на комиссионных — 217 млрд, а прочие операционные доходы принесли 127,3 млрд рублей.

В новой отчетности по МСФО был скорректирован результат 2022 года. Если раньше чистый убыток оценивался в размере 612,6 млрд рублей, то теперь — в 667,5 млрд рублей.

Дмитрий Пьянов ожидает, что в 2024 году ВТБ заработает 435 млрд рублей чистой прибыли.