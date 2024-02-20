Путин: повышение производительности труда — важнейший приоритет государства

Правительство вместе с Центробанком будут работать над увеличением реальных доходов россиян.

Президент Владимир Путин считает важнейшим приоритетом страны повышение производительности труда. Об этом сказано на сайте Кремля.

Сегодня среди наших важнейших приоритетов — повышение производительности труда, качественная модернизация службы занятости, подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. И конечно, на производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки, — говорится в сообщении.

Накануне президент поручил правительству в 2024 году заняться увеличением реальных доходов граждан и снижением уровня бедности.

Кабмину и Центробанку предстоит снизить напряженность на рынке труда, повышать эффективность системы профессионального и дополнительного образования.

Путин ждет первый доклад от ведомств до 15 марта, второй — до 1 июня и последний — до 1 декабря 2024 года.