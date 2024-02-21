Налоговые проверки

Как бухгалтеру составить возражение на акт налоговой проверки

На что обратить внимание при подготовке возражений на акт проверки ФНС и как защитить бизнес от налоговиков.
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После того, как налоговая провела проверку и вручила компании акт, у налогоплательщика есть право сформулировать свои возражения. Для этого нужно пройти пять шагов:

  1. Изучить все приложения к акту и материалы проверки. А именно: протоколы, ответы на запросы, выписки.

  2. Подготовить контраргументы на каждый довод налогового инспектора, которые докажут, что деятельность компании ведется в рамках закона.

  3. Проверить, соответствует ли описание материала проверки и вывод из него первоисточнику. Это может быть допрос, осмотр, ответ на запрос.

  4. Оценить процедуру проведения проверки: соответствие сроков и порядка закрепления доказательств.

  5. Обратиться к арбитражной практике своего региона. Изучайте схожие дела и позицию Верховного суда. Также для аргументации своей позиции следует привлекать ведомственные письма ФНС, особенно те, которые обязательны к исполнению.

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Налоговые проверки

Как бухгалтеру составить возражение на акт налоговой проверки

На что обратить внимание при подготовке возражений на акт проверки ФНС и как защитить бизнес от налоговиков.

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